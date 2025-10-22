¥í¥Ã¥ÆÂàÃÄ¡ÈÀ¼½Ð¤·ÈÖÄ¹¡ÉÂç²¼¤¬¤â¤é¤·¤¿¼å²»¡Ä¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î¡È±ï¡É´ê¤¦
¡¡2017Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥í¥Ã¥Æ¤ÏµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¡¢¶â»ÒÀ¿¡¢Âç²ÈÍ§ÏÂ¡¢ÂçÄÍÌÀ¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÃÄ¡£Áª¼ê¤â¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡¢Âç²¼À¿°ìÏºÆâÌî¼ê¤é13¿Í¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¡Ê°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤â´Þ¤à¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¡¢ÀÐÀîÊâÅê¼ê¡¢ÂôÂ¼Âó°ìÅê¼ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó3Áª¼ê¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ËÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¤òË¬¤ì¤¿Âç²¼¤È¾¯¤·¤À¤±ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô´õË¾¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¡Ä¡×¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¼åµ¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ìîµå¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¡×¤È°Ö¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÃÑ¤¸¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç²¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£¡ÈÀ¼½Ð¤·ÈÖÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤ÏÅèÂçÊå¤Î¡ÖÃË¤Î·®¾Ï¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤â°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ï23»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦227¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢Êá¼ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢Âè3Êá¼ê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤¬µÕ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÌî¼ê°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿º£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤È¤Ê¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë»Ä¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥í¥Ã¥ÆÃ´Åö¤Îµ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£²þ¤á¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï23Ç¯6·î3Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£¥»¡¦¥Ñ¤Î¼ó°ÌÂÐ·è¤Ç4»þ´Ö19Ê¬¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²¼¤Ï0¡½3¤Î7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢È¿·â¤Î¸ý²Ð¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Çò²ªÂç¤ÎÀèÇÚ¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦Âç»³¤È¤Î¡È¶¥±é¡É¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¡¢¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï5¡½5¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Âç²¼¤ò»æÌÌ¤Ç°·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¹¤á¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£Ã»¤¤¸¶¹Æ¤·¤«ºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤À¡£ÎÉ¤¤±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·è¤Þ¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë