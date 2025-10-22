甲子園球場のバックネット前、打撃ケージの後方は和田豊の定位置である。この日もティー打撃のトスを上げていた。

「あそこが一番、選手の状態がよくわかるからね」。合間にトンボで足場をならし、球拾いをする。監督経験者が一コーチになるのも珍しいが、裏方のような仕事ぶりである。

よく日に焼けている。阪神1・2軍打撃巡回コーディネーターとしてファームも含め、長く太陽の下にいるからだろう。

前夜、日本シリーズの相手がソフトバンクと決まった。2014年以来11年ぶりの対戦である。

前回監督を務めていたのが和田である。

「そうかあ……11年……。もう、そんなになるかな……」

当時52歳の和田も還暦を過ぎ63歳になった。小欄の筆者と同級である。時の流れの速さを思う。

あの14年、阪神はシーズン2位からクライマックスシリーズ（CS）を勝ち上がり、9年ぶりの日本シリーズ出場を手にした。第1戦で先勝したが、第2戦から4連敗で敗れている。

敗戦後、和田はソフトバンクの強さを「選手たちは強いだけでなく速さもある。小さい選手も体幹が強い」とたたえたうえで雪辱を誓った。「日本シリーズの負けを糧として、もう一回ここに来られるようにしたい」

だが、翌15年限りで監督を退いた。退任後もオーナー付シニアアドバイザー（SA）、球団本部付テクニカルアドバイザー（TA）、2軍監督……と、ずっと球団を離れずに在籍している。いわば、阪神の歴史を知る証人だ。「ホークス」への雪辱の思いも強い。14年の前は03年、監督・星野仙一の下、打撃コーチとしてダイエーとの日本シリーズに敗れている。

チームの伝統は先人の思いが積み重なっている。雪辱の思いも引き継がれていく。

さかのぼれば、64年の日本シリーズも南海に3勝4敗で敗れている。村山実は1勝もできず3敗を喫している。

つまり、阪神は過去3度ともホークスとの日本シリーズに敗れ去っているわけだ。村山も吉田義男も三宅秀史も……星野も金本知憲も矢野燿大も……和田も鳥谷敬もランディ・メッセンジャーも……皆、ホークスと日本一を争い、悔しさを募らせた。

球団創設90周年、先人の思いを胸に、歴史に新たなページを刻むときが来ている。 ＝敬称略＝

