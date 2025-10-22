ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が21日（日本時間22日）、オンライン会見を行い、24日（同25日）からブルージェイズと戦うワールドシリーズ（WS）に向けての意気込みを語った。

気持ちはすでに臨戦態勢だ。3日後に始まる頂上決戦に向け「今はとにかく興奮している。今日も紅白戦があるし、明日も準備を整えて、金曜の開幕に向けて飛ぶ予定だ。とても楽しみだよ」と笑顔を見せたベテラン。WS連覇となれば98〜00年に3連覇したヤンキース以来、25年ぶりで、今世紀初の偉業となる。「5年間も誰も成し遂げていないようなことをやるチャンスが出てきた。そうなると『王朝』という言葉が出てくるよね。この立場にいられること自体が特別だと思う。もし僕たちが今回のシリーズに勝てば、6年間で3度の優勝になる。ドジャースがそんな位置にいるというのは本当にすごいことだ」と必勝を誓った。

特別な思いを胸に、決戦の地に飛ぶ。米メディアによると、フリーマンは10歳の時に皮膚がんで母親を亡くし、父・フレッドさんに育てられた。母はトロント近郊の出身だけに「父も明日トロントへ向かう予定だし、家族にとってすごく特別なものになる」と言う。「いつもトロントに行くと母に少し近づけたような気持ちになる。毎回、ロッカーに小さな封筒が入っていて『遠い親戚の写真』や『ガレージにあった昔の写真』なんかが入っている。そういうのを受け取るのがすごくうれしいんだ。僕にとっても家族にとってもトロントは特別な場所。また行けるのが楽しみだよ」と穏やかな笑顔を見せた。

昨年は9月下旬には右足首を捻挫したが、戦列を離れることはなく、ポストシーズンで持ち味の勝負強さを発揮した。第4戦では、21年第5戦（対アストロズ）からで、メジャー史上初となるWS6試合連続本塁打を記録。最終的に5試合で20打数6安打、12打点、4本塁打をマークし、MVPにも輝いた。

今季、ドジャースはブルージェイズと8月8日（同9日）から本拠・ドジャースタジアムで3連戦を行い、2勝1敗。初戦に先発・カーショーがシャーザーとの“レジェンド対決”に投げ勝ち、6回1失点の好投でチームに流れを導いた。2戦目は9―1で快勝、3戦目は逆転負けを喫し、スイープこそならなかったが、対戦打率・268、防御率2.33と大きく相手を上回った。

昨年のWSではブルージェイズと同じア・リーグ東地区のヤンキースと対戦。東の名門を4勝1敗と圧倒し、20年以来4年ぶり8度目の制覇を果たした。