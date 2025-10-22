『もしがく』シェイクスピアへの冒涜です…！声を荒げる浜辺美波“樹里”【第4話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第4話が21日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第4話あらすじ
WS劇場では久部三成（菅田将暉）による「夏の夜の夢」の初日公演を翌日に控え、倖田リカ（二階堂ふみ）、蓬莱省吾（神木隆之介）らが追い込み準備に追われていた。「で、明日はうまく行くの？」とリカにきかれると、久部は自信いっぱいに「もちろん」と断言する。
その頃、八分神社の社務所には神社本庁の清原（坂東新悟）が来ていた。風紀が乱れ、我慢の限界に達している巫女（みこ）の樹里（浜辺美波）は「一日も早く出て行きたいんです」と清原に懇願する。
出て行けば八分神社は廃社になるという清原の言葉に神主の論平（坂東彌十郎）は肩を落とす。すると清原は「街も変わりつつあるし、もう少し頑張ってみたらどうか」と「夏の夜の夢」のチラシを取り出す。「楽しみにしているんです」と喜ぶ論平に対し、樹里は「シェイクスピアへの冒涜（ぼうとく）です！」と声を荒らげる。
