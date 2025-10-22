元巨人スコアラーの三井康浩さんが解説…ポイントは“子どもに喜びを”

野球少年少女が直面する大きな壁の一つが「バットにボールが当たらない」という悩みだ。巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた”分析のプロ”の三井康浩さんは、スイング時に「お尻を回すこと」と「ボールを見ること」の2点で、この問題は解決できると解説。これまで松井秀喜氏（元巨人など）や高橋由伸氏（元巨人）、巨人・坂本勇人内野手ら名打者をサポートしてきた経験から、独自の解決法を提案している。

バットにボールが当たらない子の特徴として、三井さんは「上半身で打球方向を（先に）見てしまうので、ボールから目を切るのが早くなって、（結果的に）ボールが見えなくなる」と分析する。この悩みを解決するために有効なのが、ティースタンドを使ったアプローチだ。

まずは、子どもに素振りをさせてみて、どの高さを振っているかを確認する。ティースタンドをその高さに合わせることで、子どもが振りやすい高さになる。その状態で、「お尻を回すこと」と「最後までボールを見ること」を意識させてスイングさせるという。

そうすると、元々スイングしやすい高さにボールをセットしていることもあり、ほとんどの場合がバットにボールが当たるという。細かい方法論を伝えるより“打ちやすい”状況を作った上で、要点を絞ったアドバイスを送ることが重要になる。

この練習のもう一つの効果としては「当たる喜びがわかる。ボールを遠くに飛ばすのは楽しみの一つになる」と三井氏は説明する。どうしたら子どもが気持ちよく打てるのかを考えて取り組むのが、大人の役目でもあるのだ。

現代ではインターネットや保護者・指導者間のコミュニティで多くの練習方法を知ることができる。それでも、子どもたちに野球の魅力を伝えるためには“楽しみ”や“喜び”を感じてもらう工夫が重要になってくる。（First-Pitch編集部）