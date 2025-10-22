【大人のしまむら】の新作がおしゃれ！ 40・50代の高見え♡「最旬アイテム」

すっかり秋めいてきた今、ミドル世代が季節感のある装いを楽しむなら【しまむら】の大人向けブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」の新作をチェックしてみて。上品に決まるデザインを採用したカーブパンツやベストを取り入れれば、トレンド感のある高見えコーデに仕上がりそうです。

上品な秋色でまとめた大人カジュアルコーデ

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

程よく華やかな色合わせが上品で、高見えが期待できるカーディガンとパンツ。カーディガンはベーシックなシルエットで、オンにもオフにもヘビロテしやすい一枚。緩やかな曲線を描くトレンドシルエットのパンツは、こなれ見えしつつ体型カバーも狙えるのが嬉しいポイント。ボーダー柄のセーターを肩掛けすれば、淡色コーデのアクセントになってくれます。

ニュアンス感のあるグレーのワントーンで洗練見え

【しまむら】「コーデュロイワンピース」\2,420（税込）、「カーディガンベスト」\1,969（税込）

秋らしいコーデュロイ素材のワンピースは、あたたかみのある上品な素材感。ゆとりのあるシルエットながら、スタンドカラーで顔まわりはすっきりとした印象に。きちんと感と抜け感を両立したベストは、一点投入でおしゃれを底上げできそう。ニュアンス感のあるグレーが美しく、高見えが狙える一着です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M