やっと買えたぁぁぁ（涙）【ファミマ】残りわずかでなんとかGET♡「新作パン」に注目

【ファミリーマート】から、どこを食べても美味しい！？「新作パン」が登場。CMを見て気になっていた方も多いのではないでしょうか。今回は、見つけたら即GETしてほしい話題の商品をピックアップしました。ぜひ、お買い物の参考にしてみてください。

考えた人天才！「アップルパイとクイニーアマン」

ファミリーマートで10/7から登場したのは、「オモテもウラもおいしいパン」。「ファミマルベーカリー」の人気商品の裏側をクイニーアマンにしたぜいたくすぎるシリーズです。@ftn_picsレポーターHaruさんが「やっと買えたぁぁぁ」と大興奮のこちらは「アップルパイタルト × クイニーアマン」。公式サイトによると、表面はりんごダイス・りんごジャムを組み合わせたアップルパイタルト。裏面のクイニーアマンには、りんごと相性のいいはちみつフレーバーを加え「カリほろっ」とした食感に仕上げているそう。

リベイクして食べるのが正解！

こちらの「アップルパイタルト × クイニーアマン」は初日は完売で、翌日に再度足を運んでやっとGETできたのだとか。レポーターHaruさんのおすすめは「トースターで軽く温めること」。「焼きたてのアップルパイ」と「クイニーアマンのカリカリ感」がUPしてさらにおいしく食べられそう。\198（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

最高の組み合わせ「サクサク × カリカリ」

レポーターHaruさんが「スイーツとパンのいいとこどり」と激推しするこちらは「チーズケーキデニッシュ × クイニーアマン」。表面は「クリーミーで濃厚なチーズケーキデニッシュ」、裏面は「カリカリのクイニーアマン」が楽しめる一品。クイニーアマンの飴の部分と、チーズケーキの相性が良く「絶品でリピしたくなりました」とのこと。甘いパンが好きな方は、試してみる価値ありですよ！

豪華すぎる！「夢のスイーツパン」

甘～いスイーツパンを食べたいときは「デニッシュメロンパン」がおすすめ。レポーターHaruさんも「お得感スゴイ」と大絶賛。デニッシュメロンパンは「ビスケット生地のさっくり食感」が特徴で、クイニーアマンは「カリカリ食感」をキープ。レジ横に「おすすめ商品」として置かれていたのだとか。おうちで食べる時は、トースターで軽く温めるのが良さそうです。お値段は\185（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A