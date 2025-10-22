眠ってしまったママさんを起こそうとする猫さん。その起こし方が、優しくて可愛いと反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で28.1万回再生を記録し、「起きて起きてしてるのマジ可愛い」「あら～なんて優しい猫ちゃんなんでしょう。可愛いですね」「起きないと諦めて香箱座りするの優しい」「そろりと置く手が可愛い♡」といった声が寄せられています。

【動画：カメラをONにしたまま寝落ちしたママ→起きて確認したら、『ネコ』が…】

ママを起こそうとする猫

TikTokアカウント『福田 まゆみ』に投稿されたのは、白猫「シロ」くんの姿。シロくんは、ママさんが経営する居酒屋の裏庭で生まれた保護猫なのだそう。

ある日、ママさんがカメラのスイッチを押したまま眠ってしまったのだとか。起きてカメラを確認すると、映っていたのはシロくんがママさんを起こそうとする姿。その起こし方が優しすぎて...。

優しすぎる前足チョイチョイ

シロくんが、寝ているママさんの体を前足でチョイチョイしたといいます。シロくんのチョイチョイはソフトタッチすぎて、ママさんは全く気が付かなかったのだそう。

さらに、時折、目を細めてママさんの顔を見つめるシロくんの姿が映っていたのだとか。猫が飼い主を見て目を細めるのは、愛情表現やリラックスの印。「ママが大好き」というシロくんの気持ちが、仕草から溢れ出ています。

爪を立てることも鳴くこともなく、優しいチョイチョイでママさんを起こそうとするシロくん。起こしているというよりも、「ママ、大丈夫かニャ？」と心配しているようにも見えます。

紳士な姿に胸キュン

何度かチョイチョイをしても起きないママさんを見て、シロくんは起こすのを諦め、ママさんの隣で香箱座りをしたのだとか。シロくんの様子からは、「起きないから、いっしょにくつろぐことにするニャ」と聞こえてきそう。

カメラに映っていたシロくんの紳士っぷりを見て、ママさんは、「どうしようもないくらい愛おしい」と思ったそうです。普段から、とても優しい性格だというシロくん。ママさんが愛情たっぷりに育てたからこそ、こんなにも優しい男の子になったのでしょうね。

シロくんがママさんを起こす光景は、多くの人の心を鷲掴みにしました。

コメント欄には、「なんて、奥ゆかしい仕草なんだろ」「遠慮がちで可愛すぎます」「目をギュって閉じて大好きよビーム送ってる！可愛い」「可愛すぎるー！あたしもやってほしい」「優しいおてて」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『福田 まゆみ』には、今回紹介したシロくんの居酒屋暮らしの様子が投稿されています。

