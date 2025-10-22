子どもから何か話しかけられたり、呼びかけられたりした時、保護者としてはすぐに応えてあげたいもの。しかし実際の子育てでは、すぐには手が離せず「ちょっと待ってて！」と子どもを待たせることが多いだろう。漫画家のなりたりえさんも、子どもの呼びかけにすぐに応えられなかったことがあり、その時の様子を描いた作品『光の速さでとまりました。』がSNSで反響を集めている。



【漫画】子どもは無邪気です

ある日、「この指とーまれ」が好きな、なりたさんの次女が「かくれんぼする人、この指とーまれ！」と呼びかけた。しかし、なりたさんは洗い物の途中で夫は仕事中だったため、すぐに次女と遊べない状況だった。なりたさんが「かくれんぼはあとでね」と答えると、笑顔のまま固まってしまった様子の次女。



その後、少し元気をなくした次女は「私がかわいいひと、この指とーまれ」と言う。すると次の瞬間、なりたさんと夫は仕事も家事も投げ出し、光の速さで次女の指に止まるのだった。



読者からは「それは掴む！」「何度見ても嬉しくなります！」など、次女の可愛さへの反応の声が多くあがっている。そんな同作について、作者のなりたりえさんに話を聞いた。



-こちらの作品を執筆したきっかけを教えてください。



今まで生きてきて、ここまで素早く指にとまった「この指とーまれ」は初めてでした！それを言った娘の気持ちがかわいくて、残しておきたくて漫画に描きました。



-作品に対するご反響の中で、気になったコメントはありましたか？



「私も、光速でとまりにいきます」や、「娘さんかわい過ぎます」等と、あたたかいコメントをたくさんもらえて、嬉しかったです。



-ご姉妹はおいくつになられましたか？また、他にも印象深いエピソードはありますか？



今は、次女が8歳、長女が10歳です。



娘達には、いつも「かわいいい」とよく言っているのですが、最近はそう言うと、「ママもかわいいね」と言ってくれて、照れくさいのですが、愛情や言葉は返ってくるんだな…と思い、嬉しくなりました。



-最後に読者へのメッセージをお願いします。



日々の他愛のない日常を漫画にしています。少しでも共感したり、笑ってもらえたら嬉しいです！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）