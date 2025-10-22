『匿名の恋人たち』小栗旬×ハン・ヒョジュ×赤西仁×中村ゆり、“初”4ショットで裏側を語り尽くす 主演カップルフォトも公開
動画配信サービス「Netflix」で16日より配信中の日韓共同制作ドラマ『匿名の恋人たち』から、大反響の配信スタートを祝し、小栗旬×ハン・ヒョジュのカップルフォトが公開された。あわせて、小栗、ヒョジュ、赤西仁、中村ゆりの4人が初めてそろい、同世代だからこその仲良しトークが必見のキャストスペシャルトーク映像も公開された。
【写真】優しい笑顔にキュン！小栗旬、ハン・ヒョジュによるカップルフォト
カップルフォトでは、ドラマに出てくるチョコレートのようなブラウンの装いで寄り添い、作中で演じる壮亮（小栗）とハナ（ヒョジュ）のその後を思わせるような“人生で最高の恋”をした2人の姿が映し出されている。
また、キャストスペシャルトークでは、“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ、壮亮の親友で、ハナが憧れるジャズバーのオーナー・高田寛（赤西）、壮亮とハナのカウンセラーで、寛との関係も気になるアイリーン（中村）という、大人だけど不器用でピュアな四角関係を演じた4人が登場。初共演ではあるものの、元から親交の深い小栗と赤西を中心に、撮影前の初対面マル秘エピソードも飛び出すなど、冒頭から和気あいあいとした雰囲気の中、ナチュラルな4人の姿が印象的な映像となっている。
日本での長期撮影を振り返るトークでは、ヒョジュが「一緒に乗り越えてくれた俳優さんたちとスタッフさんたちの力があったからこそ頑張れたと思います。一生忘れられない現場になりました」と明かすと、すかさず小栗も「この時点ですごくないですか？（このインタビューに）全部日本語で返しているというのが、どれだけ努力されたのかが伝わってくる」と絶賛。配信後からSNSでも「日本語の台詞が上手すぎるしかわいい!!」と話題となっており、赤西、中村もそろってヒョジュのひたむきな努力を称える一幕も。
さらに、25日午後6時にNetflix公式YouTubeにて、特別企画「徳井の恋人たち〜独身貴族芸人の優雅な夜会〜」も公開予定。チュートリアル・徳井義実、ウエストランド・井口浩之、相席スタート・山添寛、レインボー・池田直人の4人が登場。アローン生活を謳歌する“独身貴族”芸人たちが、本作を見た感想を語りながら、再び“恋”に目覚める。
