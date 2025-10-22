

転職先の会社で成功するためには、現場の社員との関係づくりも重要です（写真： mits／PIXTA）

【書籍】「自信がついた」「こんな自分でもできそう」といった声が寄せられている『転職に向いてない人がそれでも転職に成功する思考法」

「転職には『適性』があり、それは仕事の『実力』とは無関係です」

そう語るのが、転職者2000人超を指導し、ミスマッチ退職率を44.0％から9.1％に劇的に改善させた“転職定着マイスター”、川野智己氏だ。川野氏がこのほど刊行した書籍『転職に向いてない人がそれでも転職に成功する思考法』では、「転職適性のない人」の特徴と、それでも転職に成功する方法を解説している。

本記事では、川野氏への相談内容から、「転職適性がない」がゆえに「スケープゴート」として利用されてしまった、あるコンサルタントの体験を紹介する。

「仕事が不調」そのときかかった転職の誘い

松本和也さん（仮名、40歳）は、人事コンサルティング業界で十数年にわたってキャリアを積んできた。





中堅規模のコンサルティング団体でシニアコンサルタントの肩書きを持ち、若いころから数多くのプロジェクトを成功に導いてきた実力者だ。

顧客企業の人事制度設計から労務改善まで幅広く手掛け、その功績は社内外で評価されてきた。

だが、40代半ばを迎えるころから、彼は社内での居場所を徐々に失っていく感覚に悩まされるようになった。

きっかけは、主要クライアントの経営陣交代だった。オーナー企業では先代から二代目、三代目への代替わりが進む。長く付き合いのあった経営者が退き、新しい経営陣が就任すると、「前社長の時代から付き合ってきた外部コンサルはもう不要だ」と判断されるケースが少なくない。

松本さんも例外ではなかった。大口顧客の契約を次々と失い、営業成績は下降線をたどった。かつては「頼れる人材」と称されていた彼も、今や過去の人。成果や功績は一瞬で色あせ、評価は冷たく風向きを変える。本人は「長年積み重ねた仕事が、こんなにも脆いものだったのか」と、強烈な孤独感を味わうことになった。

そんな折、取引先の大手金属メーカーの部長から声がかかる。

「松本君、私が子会社の社長に就任することになった。組織を立て直すため、ぜひ右腕として力を貸してほしい」

その子会社は、長年の放置で組織が乱れ、不正や不透明な慣行が常態化していた。新社長として抜擢された部長は、改革の推進役を探していたのだ。提示された条件は年収で150万円の上積み。しかも「改革の中心人物」という立場が約束されていた。

「これまでの経験を最大限に発揮できる場所だ」――そう確信した松本さんは、大きな期待と共に転職を決断した。

新社長の「右腕」として孤軍奮闘

転職後まもなく、新社長となったその部長は、容赦ない改革に乗り出した。不透明な経費流用を暴き出し、役員によるお手盛りの賞与配分を白日の下にさらした。

長年社内を実質的に支配していた古参専務を解任し、反発する社員には懲戒処分や手当カットで対抗。さらに業績不振を理由に退職勧奨まで進め、徹底的に組織を揺さぶった。

しかし当然ながら、こうした強硬策は大きな反発を招いた。古参派だけでなく一般社員からも不満が噴出し、労働組合との対立は激化。社内は一触即発の空気に覆われた。

その中で松本さんは「社長の右腕」として、痛みを伴う施策の実務を担わされる立場に置かれた。懲戒処分の通知作成、給与削減の説明、労組との団体交渉の窓口――常に矢面に立つ役割だった。

松本さん自身は「経営方針を最前線で遂行している」という使命感に支えられていた。社長から信頼されているという誇りもあり、時に高揚感すら感じていた。だが社員たちの目には、彼は“リストラを実行する張本人”として映っていた。

ある朝、出社した松本さんの目に飛び込んできたのは、1通の全社員宛てメールだった。

「死神め。社長に送り込まれた疫病神」

全員が読むメールで名指しで侮辱された衝撃は大きかった。「自分は与えられた役割を果たしているだけなのに、なぜここまで敵視されるのか」。松本さんは動揺し、やがて社長に相談を持ちかけた。

ハシゴを外され、スケープゴートに

すると社長は「精神的に疲れているだろう。しばらく休め」と自宅待機を命じた。一見、配慮のように思えたが、これが後の裏切りの布石だった。

数日後、松本さんの自宅に組合員が押しかけてきた。彼らは口々にこう詰め寄った。

「社長から聞いたぞ。一連の混乱は松本が勝手に仕掛けたものだと」

にわかには信じられず、慌てて社長に電話を入れた。だが返ってきたのは予想外の冷酷な言葉だった。

「社員はもう君を信じない。君には、改革を進めろとは言ったが嫌われろと言った覚えはない。誤解を解くのは不可能だ。被害に遭う前に退職したほうがいい」

さらにこう付け加えた。

「君は尊大だと嫌われている。親会社に話を通し、退職金を上乗せするようにした。円満に辞めるのが一番だ」

すでに親会社まで話が回っている状況を前に、松本さんには抗う術がなかった。

復職しても、社内の誰も味方になってくれないだろう――そう考えた松本さんは、退職を受け入れざるを得なかった。

「期待していた転職が、まさかこんな形で終わるなんて……。ひどい経営者を見抜けなかった自分の未熟さを痛感しました」

肩を落としながらも、彼はふたたび新しい職場を探す決意を固めた。

「肩に力が入りすぎている」と失敗しやすい

今回のケースで松本さんが陥った最大の誤算は、“社長の側近”という立場を強調しすぎ、現場の社員との関係づくりを怠ったことだ。突然現れた外部人材を警戒するのは当然である。焦って成果を出そうとするほど、反発は強まる。

本来ならば、まずは小さな信頼を積み重ね、理解者を得てから改革に着手するべきだった。社員に対しても「私も板挟みで苦しい」と弱さを見せることで、共感を得られた可能性は十分にあった。

転職したからには、早々に自分の実力を示すためにも、成果を急ぎたがるものだ。その「肩に力が入った」言動が、お手並み拝見と冷ややかに見つめる周囲の社員からは、「自身の成果のために我々を踏み台にしている」「自分たちのこれまでのやり方を否定した」「よからぬ企みのために採用されたのではないか」と誤解を受けがちだ。

転職はキャリアを切り拓くチャンスであると同時に、「期待が失望に変わる」リスクをはらむ。新しい職場に飛び込む際には、自分が“アウェイ”であることを自覚し、慎重に立ち回る必要がある。転職後に、周囲から受け入れられ、定着できて初めて「転職が成功した」と言えるのだ。

私は、転職成功のためには、実力とは別に「転職適性」が不可欠だと考えている。松本さんは、そのうち「肩に力が入りすぎない」という適性に欠けていたことになる。

転職適性に欠けた転職失敗は、誰にとっても他人事ではない。仕事の実力のみでは成功しえない転職活動。今回の事例を見るまでもなく、「誰でも転職できる時代だからこそ」、改めて、いまからでも、この転職適性を身につけることが不可欠となっている。

（川野 智己 ： 転職定着マイスター/組織づくりLABO代表）