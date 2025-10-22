◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3節 ニューカッスル 3―0 ベンフィカ（2025年10月21日 ニューカッスル）

欧州CLは21日（日本時間22日）に1次リーグ第3節9試合が行われ、ニューカッスル（イングランド）はホームでベンフィカ（ポルトガル）に3―0で快勝して2勝目（1敗）をマークした。

ビッグプレーが飛び出したのはニューカッスルが1―0とリードした後半25分。相手クロスをキャッチしたニューカッスルのイングランド代表GKポープが駆け出し、ペナルティーエリアぎりぎりから前方へロングスロー。ボールはハーフウエーラインを超えて敵陣中央まで転がり、カウンターで走り出していた途中出場の同国代表MFバーンズがドリブルで運ぶと、右サイドから右足でゴール左へ流し込んだ。

バーンズは熱狂するスタンドへ向けて矢を放つポーズを披露したが、チームメートは次々とポープの元へ駆け寄り、抱き合って殊勲のアシストを称えた。ポープは守ってもクリーンシートを達成し、勝利に貢献した。

ニューカッスルのハウ監督は「手柄を自分のモノにしすぎるのはよくないと思うな」と笑顔で冗談めかし、「ニック（ポープ）が攻撃の起点となる練習はしてきている。スローイングは彼の強みだし、我々が磨いてきた部分だ。取り組んできたプレーとは言い切れないけど」と説明。「もちろん、現代の試合ではGKの配球はとても重要だ」と付け加えた。一方、今季25年ぶりにベンフィカに復帰したモウリーニョ監督は「2点目でゲームが壊れた」と悔やんだ。