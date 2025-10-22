ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、メジャー３０球団で唯一カナダのトロントに本拠地を置くブルージェイズとのワールドシリーズへの意気込みを口にした。

両親がカナダ出身で、ＷＢＣにも１７年、２３年はカナダ代表の一員として出場したフリーマン。非公開の全体練習前にオンライン取材に応じ「父も明日には現地に向かう予定だし、とても特別なことだと思う。WBCの時のようにカナダのファンやブルージェイズファンが自分を応援してくれることは今回はないだろうが、やはり特別な思いがある。両親ともにカナダ出身で特に（トロントのある）オンタリオ州で育っている。母はトロント出身で、父はウィンザー出身だからカナダでプレーするときは、（フリーマンが１０歳の時になくなった）母に少し近づいたような気持ちになる」と思いを口にした。

ブルージェイズの３２年ぶりとなるワールドシリーズ進出にも「本当に特別な光景だった。国（カナダ）全体が１つのチームを応援する姿というのは本当に素晴らしい。球団もチームや球場、ビジターハウスの改修など多くの投資をしてきたが、その成果が実ったのだと思う。３０年以上ぶりのワールドシリーズ進出を果たし、街全体が喜びに包まれていた。自分の家族もカナダ出身だから、やはり誇らしい気持ちになる。スプリンガーのホームラン（第７戦の逆転３ラン）や彼らの歓喜は決して忘れられない瞬間だろう。素晴らしいシリーズになると思うし、今から本当に楽しみにしている」と話し、対戦を心待ちにしていた。

フリーマンは今季、１４７試合に出場。５５６打数１６４安打の打率２割９分５厘、２４本塁打、９０打点、６盗塁の成績をマークした。６月は月間打率２割、２５試合で１本塁打と調子を落としたが、チームに欠かせない一塁手としてベテランらしくチームを引っ張った。

ポストシーズンでは打率２割３分１厘、１本塁打、１打点と絶好調ではないが、１０試合中９試合で出塁するなど、存在感を見せている。昨季のヤンキースとのワールドシリーズでは第１戦から４試合連続本塁打を放ち、シリーズＭＶＰを受賞。第１戦の１点を追う延長１０回に放ったサヨナラの逆転満塁本塁打は一気にチームを勢いづける一振りだった。