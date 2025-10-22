２１日に行われた首相指名選挙を巡り、衆院では自民党の高市総裁が１回目の投票で過半数を確保した。

日本維新の会との連立に加え、無所属議員らの取り込みに成功したためで、今後の国会運営につなげたい考えだ。一方、野党は多くが自党の党首に投票し、立憲民主党が目指した「野党統一候補」は実現しなかった。（荒木香苗、長谷部駿）

衆院１回目で決着

「様々な政策を各党と協議している。幅広く各党に呼びかけ、議論を積み上げる」

高市氏は２１日、衆参両院の本会議に先立つ党両院議員総会でこう述べ、引き続き野党の取り込みを図る考えを示した。

衆院の首相指名選挙は投票総数４６５（過半数２３３）で、高市氏は１回目で過半数を超える２３７票を獲得した。衆院会派の自民（１９６）、維新（３５）に加え、額賀議長、衆院会派「改革の会」の３人と「有志の会」の北神圭朗氏、無所属１人が高市氏に票を投じた。

自民は、麻生副総裁らが無所属議員を中心に膝詰めで協力を呼びかけ、党幹部は投票結果について「ぴったり予定通り」と喜んだ。北神氏は本会議後、記者団に「政治の安定がないと、物価高対策も外交・防衛の問題も取り組めない。国民、国家にとって良いと考える場合は補正予算や法案にも賛成する」と語った。

参院は決選投票

参院の首相指名選挙は、決選投票にもつれ込んだ。参院の投票総数は、議長と欠席した自民議員を除く２４６（過半数１２４）。参院会派の自民（１００）と維新（１９）に加え、日本保守党の北村晴男氏、無所属３人が高市氏に投じたが、過半数に１議席足りず、参院では法案の採決など今後の国会運営に向けて課題が残った。

一方、立民は国民民主党の玉木代表を視野に野党候補の一本化を目指したが、まとめきれなかった。

立民、国民民主、公明、れいわ新選組、共産、参政の各党は衆参両院で自党の党首に投票した。参院の決選投票では、立民の野田代表は１回目の投票から２票しか伸ばすことができなかった。国民民主が玉木氏と書くなどし、無効票は４７票、名前を書かない白票は２８票に上った。

立民の安住幹事長は２１日の党会合で「野党政権の誕生を果たすことができず、心からおわび申し上げる」と陳謝した。