２１日に発足した高市内閣では、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長が首相補佐官に起用された。

遠藤氏は、高市首相と維新の吉村代表を結びつけた連立樹立の立役者だ。首相官邸と維新、自民両党の調整役を期待されており、政権運営の「キーマン」になるとの見方が広がっている。

遠藤氏の担当は「連立合意政策推進」だ。維新が重視する「副首都構想」や衆院議員定数の削減を含む連立政権合意書に記された政策の実現を目指す役割を担う。遠藤氏は国会運営を調整する国対経験が長く、各党や各省庁に豊富な人脈を持つ。首相は２１日の記者会見で「経験、ネットワーク、知見をいかし、大いに活躍していただくことを期待している」と語った。

かつて自民に所属した遠藤氏は、自民と親和性が高い維新を象徴する存在でもある。大阪府出身で飲食店経営や日本青年会議所などでの活動を経て、自民の衆院大阪１８区支部長に就いた。２０１２年に橋下徹大阪市長（当時）らが国政政党「日本維新の会」を結成すると、合流し、同年１２月の衆院選で初当選した。

遠藤氏と自民の関係では、高市首相とは距離がある菅義偉・元首相との厚い信頼関係で知られる。ただ、遠藤氏は、高市首相とも、首相が衆院議院運営委員長だった１８年頃から交流を深め、そのパイプが連立協議でいかされた。

維新は首相が求めた入閣に応じず、「閣外協力」にとどめた。自民内には「遠藤氏の動向が、不安定さをはらむ連立の行方を左右する」と見る向きがある。

◆首相補佐官＝首相の命を受け、内閣の重要政策のうち特定の分野に関する政策の企画や立案を補佐する。専門分野や経験をもとに首相のブレーン的な役割を担う。国会議員以外からの登用も可能で、定員は５人。