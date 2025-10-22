「3men′sに」渡辺美奈代、手作りした“3人分”の二色丼弁当を披露「愛情いっぱいですね」「バランスが良くて素晴らしい」「素敵な奥様でお母さんだ」
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。「今日の夜はお出かけなので3men'sにお弁当を作りました！」とつづり、“3人分”の手作り弁当を公開した。
【写真】「バランスが良くて素晴らしい」「素敵な奥様でお母さんだ」“3人分”の手作り弁当披露の渡辺美奈代
投稿では、そぼろと炒り卵を敷き詰めた二色丼の上に、鶏の照り焼き、たけのこ、ブロッコリー、オクラ、さつまいも、そして花形にカットされたにんじんなどを彩りよく盛り付けた弁当を披露。ハッシュタグには「#minayoごはん #お弁当 #お弁当作り #夜ごはん #2色丼」と添えられている。
ファンからは「美奈代さんのお弁当ほんと美味しそうだし毎回売ってるみたいに素敵すぎて、ご家族は幸せだろうなぁ〜」「愛情いっぱいですね」「バランスが良くて素晴らしい」「素敵な奥様でお母さんだ」「盛り付けセンス良くて美奈代さん、毎回言いますが、お店したら凄く売れると思います」「こんなに美味しそうなお弁当食べれるmen'sが羨ましい」「人参どうやってかたどってるのか気になります」「これはおせち料理ですか」など、絶賛の声が相次いだ。
渡辺は1996年に夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥（28）、次男はタレントの矢島名月（22）。
