忙しい毎日に癒しを♡MYTREXの最新フットケア「RAKUNOシリーズ」で脚軽やかに

毎日を頑張る女性の脚に、至福のご褒美を♡美容健康ブランド「MYTREX（マイトレックス）」から、心と体を整える新フットケアシリーズ「RAKUNO（ラクーノ）」が登場しました。持ち運びに便利な「RAKUNO LITE（ラクーノ ライト）」と、徹底的に脚を癒す「RAKUNO FIT PLUS（ラクーノ フィット プラス）」の2モデル。仕事や家事、外出先でも手軽にリフレッシュできる、秋のセルフケアにぴったりなアイテムです♪

MYTREXフットケア「RAKUNO LITE」で軽やかな脚へ

価格：1個 7,700円（税込）／2個セット〈10％OFF〉13,800円（税込）



「MYTREX RAKUNO LITE（マイトレックス ラクーノ ライト）」は、薄さ約2mmのスリムなボディに本格エアポンプを搭載した、軽量で持ち運びやすいモデル。

5段階のエアレベル調整により、じっくり癒すモードから心地よい刺激まで自由にカスタマイズ可能です。

折りたたむと小さなバッグにも入るコンパクト設計で、旅行やオフィスでも活躍。1回の充電で最長3時間使用できるコードレス仕様も嬉しいポイントです♡

発売日：2025年10月21日（火）

質量：約375g

サイズ：展開時 約280mm×575mm×30mm／折畳時 約240mm×90mm×70mm

カラー：ブラック

セット内容：本体×1、USBコード×1、取扱説明書×1

アヴェダのホリデーコレクション2025♡“光”がテーマの贈り物で心に輝きを

MYTREX「RAKUNO FIT PLUS」で深い癒しと温感ケアを

価格：1個 11,000円（税込）／2個セット〈10％OFF〉19,800円（税込）



脚全体を包み込む贅沢なケアを叶える「MYTREX RAKUNO FIT PLUS（マイトレックス ラクーノ フィット プラス）」。

ふくらはぎからつま先まで9つのエアポンプが連動し、まるで手もみのような刺激を再現。

足先フィットポンプが指圧のような爽快感を生み、3段階温熱モードと組み合わせることで、深いリラクゼーションを体感できます。

3種のもみコース×5段階レベルで、計15パターンの刺激が選べるのも魅力。

発売日：2025年10月21日（火）

質量：約780g

サイズ：展開時 約180mm×380mm×290mm／折畳時 約195mm×370mm×95mm

カラー：ベージュ・ピンク・ブラウン

セット内容：本体×1、脱着カバー×1、足裏突起パーツ×1、USBコード×1、取扱説明書×1

秋の癒し時間に寄り添うMYTREXフットケア♡

冷えや疲れを感じやすい秋こそ、脚をいたわる時間を大切にしたい季節。MYTREXの「RAKUNOシリーズ」は、軽やかな使用感と確かなケア力で、日々のリズムに癒しをプラスします。

外出先でも、おうちでも、心と体をそっと整えてくれる頼れる相棒に。今なら発売記念キャンペーンとして、MYTREX公式サイト限定で10％OFFに♪

この機会に自分の脚を労わる新習慣を始めてみませんか？