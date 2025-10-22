「ナン 両手でちぎってない？」という問いかけが話題に…。インド式の食べ方をInstagramで紹介したのは、インド人の夫を持つじみーさん（@jimmy_no_kurashi）。片手でどうやって食べるのかなど、お話を聞きました。



【動画】ナンのインド流の食べ方は…？

今やすっかりカレーのお供としておなじみのナン。そのちぎり方について、「インド式 ナンの食べ方」として夫さんが指摘するのは、ナンを両手でちぎることはインドではNGということ。



左手を使わないように、右手の中指・薬指・小指の3本と親指でナンをつかみ、つかんだら人指し指で押してちぎるのがスタンダードな正しいナンの食べ方だそう。



また、別のパターンとして、薬指・小指と親指でナンをつかみ、中指・人指し指でナンをちぎる方法も。



「初めて知りました！文化を知れて嬉しいです！！」

「指の使い方の所作とても美しくて勉強になりました」

「知識はいくらあっても邪魔にはなりませんからね」

「本場のちぎり方が知れて面白いなと思いました」

「習得したら片手汚れなくていいなって思ってしまった」

「今度近くのインド料理のお店行った時試してみよ！」



この投稿に、みなさんも興味津々。初めて教えてもらったときは「やりづら〜」と思ったというじみーさんにお話を聞きました。



インドの文化を身近に、楽しく感じてもらえたら

――いつこの食べ方を知りましたか？



夫とは出会って10年以上になるため、はっきりとは覚えていませんが、海外旅行で手で食べる状況があったときに、「器用に食べるなー」と思ったのは覚えています。



私は両手で食べるので、この食べ方をするのは夫だけです。夫も日本での生活が長いので、特に左右は気にしていないそうですが、右手で食べることに慣れているので自然とこの食べ方になると言ってました。



――「右手だけで食べる」というのはやはりインドの風習や宗教的な理由から？



宗教よりもどちらかと言うとマナーの意味合いの方が強いようです。



インドではトイレットペーパーのある場所もありますが、トイレの際に左手と水で洗い流すという昔ながらの風習をしている人もいます。トイレだけでなく、左手は「キレイではないものを触る手」という認識があります。もちろん手はキレイに洗っていますが、そのような認識があるため、左手だけで人に物を渡すなどもマナーとしてはよくありません。



――なるほど。右手を使うのが礼儀なのですね。



ただ、カトラリーを使った食事では左手を使いますし、料理など両手を使う必要のあるものは使って問題ないそうです。また、病気やケガなどで右手が使えない場合も左手で食べます。



左利きの人も、子どもの頃から右手で食べるよう教えられるので、右手で食べるのが普通になるそうです。



――ナンを使う料理が食卓に並ぶことは？



普段は私が食事を作るので、日本の一般的な家庭料理が多いです。夫もインド以外での海外生活が長かったため、インド料理が特別食べたいという人ではありません。数ヶ月前にスーパーで買ったナンが思いのほか美味しかったので、それからはよくリピートしています。



――市販のナンも美味しいですもんね。



夫の実家は南インドですが、家庭で日常的に食べるのはお米が多いです。ナンは作るのに時間がかかることや、焼くための窯が必要とのことで、家庭で作ることはほとんどないそうです。



私がインドに行ったときも、主に米で、他にはチャパティ（全粒粉を使った無発酵の薄焼きパン）やドーサ（豆と米を発酵させたクレープ状の生地）を作ってくれることが多かったです。



――ナンがそれほど食べられていないのは意外です。他にもインドと日本との違いで驚かれたことは？



夫は違うのですが、インドでは「出かける前にお風呂に入るので、就寝前にお風呂に入らない」というのは驚きました。



朝に入ってキレイな状態で1日を始めるそうで、人と会う前にも入ってキレイな状態で会うというのが大切だそうです。義母が日本に来たときには、就寝前に入ってもらうよう説明したので、出かける前と合わせて日に2回ほど入っていましたね。



――朝のシャワーがエチケットの一つなのですね。文化の違いが興味深いです。今回の投稿にたくさんの反響が寄せられていました。



こんなにも多くの反響をいただき驚いています。食べ方を知ることができてよかったと言っていただくことが多く、実際にお店でこの方法で食べてみましたとご報告くださる方もいて嬉しく思いました。



一方で、「インドではこういう食べ方をするよ」という紹介だったのですが、「ここは日本だ宗教を押し付けるな」というコメントや、差別的な言葉や国へ帰れと言うようなコメントもあり、悲しくもなりました。



発信をしていく中で、家族のファンになってくださっている方も多く、国際結婚についてのご質問をいただくことも増えました。



自分たちにとっては当たり前に思うことでも、友人に話すとおもしろいと言ってもらうことも多いため、インドの文化を身近に感じてもらい、楽しんでもらえたらいいなという思いでこれからも投稿を作っていきたいと思います。



◇ ◇



慣れないうちはちょっとコツがいりそうなインド式のちぎり方。ぜひナンを食べる時は、本場に倣ってトライしてみてはいかがでしょうか？



じみーさんはInstagramで国際結婚や文化の違いについてをはじめ、建売住宅のDIY術や、クスッと笑えるお役立ち情報、娘さんとの日常など様々な気づきを発信中です。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）