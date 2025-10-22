¼Â¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²¦Äç¼£¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î25¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡û¡û¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÁÐ»Ò¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦Äç¼£¤µ¤ó¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥óÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾ÞÂè1¹æ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë²¦¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤ÎÄï¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Î»Ð¤Ï1ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÍÌ¾¤ÊÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸´é¤ÎÁÐ»Ò¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÁÐ»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ìîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö²¦¤µ¤ó¤¬Æó¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°Õ³°¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿·§ËÜ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Î·»¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ø¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ·Á¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¯¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê´é¤Î¿Í¤¬¤â¤¦£±¿Í¤¤¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö·»¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
