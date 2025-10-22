ＪＲや航空各社がチケットのインターネット予約に関する新サービスを相次いで打ち出している。

人手不足の中で各社は窓口業務の削減を迫られており、ネット予約へとシフトさせることで業務の効率化と利用増につなげる狙いだ。（仁木翔大）

ワンストップ

ＪＲ東日本と東海、西日本、九州の４社は２０２６年度以降、ネット予約サイトの連携を順次始める。利用客が事前に手続きをすれば、各社の予約サイトを移動する際にＩＤやパスワードの入力が不要となる仕組み。「ワンストップ」でスムーズな予約が可能になると呼びかける。

横浜市の主婦（４０）は「新幹線などを乗り継いで旅行するとき、今は予約が面倒で『みどりの窓口』を利用している。複数の予約サイトが連携したら便利になるので、サービスが始まったらネットを利用したい」と話す。他社の予約状況を同じ画面で確認することも可能だ。

異業種と連携した取り組みも出始めた。ＪＲ東は９月、日本航空の予約サイトから経路を調べたときに新幹線や特急列車が含まれる場合、ワンタッチでＪＲ東の予約サイトへ移りチケットを購入しやすくするサービスを開始。従来は予約サイトを別々に開く必要があった。

ＪＲ西と全日本空輸も２４年から同様のサービスを展開している。ＪＲ四国は乗車中にＱＲコードを通じて乗り継ぎのタクシーを手配するサービスの実証実験を行っている。

窓口業務削減

各社が様々な取り組みでネット予約の利用増を図るのは、窓口業務の削減を進めやすくする狙いもある。

ＪＲ東は２１年、主要駅でチケットを取り扱う「みどりの窓口」を２５年までに２１年比で約７割削減する計画を発表した。ただ、ネット利用に不慣れな利用客も多く、不満の声が寄せられたことなどから、２４年５月に計画を当面凍結するとし、方針転換している。

ＪＲ各社によると、ネット経由のチケットの予約や購入は現在、全体の６割程度という。ネット比率を高めることで窓口の混雑緩和にもつなげたい考えだ。

ニッセイ基礎研究所の久我尚子上席研究員は「ネット予約が増えれば窓口業務の効率化につながるほか、より正確な利用情報をつかむことでマーケティング（市場調査）に応用できるメリットもある。利用者の利便性を損なわずに、得られた情報をいかに活用するかも課題となる」と指摘している。