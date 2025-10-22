寝つきが劇的に変わる!?『手冷やし』で早く眠れるワケ【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

体温調節で自然と眠くなる！ お風呂教授考案の入眠法『手冷やし』

夜に体温がスムーズに下がることが入眠には必要不可欠。体温が下がるタイミングで入浴すると、体温のジェットコースター現象が起きて寝つきが良くなります。とはいえ、入浴によって上げた体温が下がるまで通常、90分程度はかかります。そこで、「少しでも早く寝たい！」という人におすすめしたいのが、手のひらの冷却、名づけて「手冷やし」です。

手のひらの冷却は、深部体温を下げるのに効果的。方法は簡単で、入浴後に20℃ぐらいの水に手を入れて冷やすだけ。手のひらには2つの大きな動脈が流れていて、指先まで血液を送っています。さらに、毛細血管を介さず動脈と静脈を直接つなげる「ＡＶＡ血管（ 動静脈吻合）」という特殊な働きをする血管があります。その働きによって、手のひらでは血液が効率的に冷やされ、深部体温が下がりやすくなるのです。

また、ＡＶＡ血管は必要に応じて血管が拡張・収縮し、血液の流れる量を調節できます。例えば、暑いときは拡張して、体内の温かい血液が皮膚表面の血管に大量に流れるようにします。すると温かい血液が冷え、体温が下がるというしくみです。

では、なぜ水の温度は「20℃ぐらい」なのか。それは、いきなり氷水のような冷たい水に手を浸けると、血管が収縮したり、体温を維持しようと体が熱を発生させたりする可能性があるからです。冷たすぎる水さえ避ければ、後は３分ほど、手を浸すだけなので、ぜひ試してみてください。

手のひら・足の裏を冷やして深部体温を下げる

人間の体は、深部体温が下がることで自然に眠気が誘発されます。手や足にある「AVA 血管」を冷やすことで、深部体温を効率的に下げられます。

AVA血管とは

手のひらや足の裏にはAVA 血管（動静脈吻合）という、体温調節に関わる血管があります。この血管を冷やすことで、冷えた血液が全身を巡り、深部体温を効果的に下げることができます。熱中症予防などにも効果的です。

簡単にできる「手冷やし」が効率的

足の裏を冷やすのは大ごとなので、最も簡単なのが手のひらを冷やす「手冷やし」。入浴後にできるだけ早く眠りたいときに効果的です。

① 洗面所や洗面器などに水を張る

20℃前後の水が理想。冷たすぎる場合はお湯を足して調節してください。

② 手のひらを水に3分浸ける

洗面器や洗面台に水を張って1分手を浸す。1分たったら水を替えてさらに1分浸し、再度水を替えて最後に1分浸します。

夏の暑くて寝苦しいときにもおすすめです。

