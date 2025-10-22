【日本】
通関ベース貿易収支（9月）08:50　
予想　227.0億円　前回　-2428.0億円（-2425.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-570.0億円　前回　-1501.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（9月）15:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　4.0%　前回　3.8%（前年比)
予想　3.8%　前回　3.6%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（9月）15:00
予想　-0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　4.7%　前回　4.6%（前年比)
予想　4.5%　前回　4.4%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（9月）15:00　
予想　0.1%　前回　-0.2%（仕入・前月比)
予想　0.7%　前回　-0.1%（仕入・前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（出荷・前月比)　
予想　3.5%　前回　2.9%（出荷・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（9月）17:00
予想　0.1%　前回　-0.1%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.3%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/11 - 10/17）20:00
予想　N/A　前回　-1.8%（前週比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります