本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（9月）08:50
予想 227.0億円 前回 -2428.0億円（-2425.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -570.0億円 前回 -1501.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（9月）15:00
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 4.0% 前回 3.8%（前年比)
予想 3.8% 前回 3.6%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（9月）15:00
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 4.7% 前回 4.6%（前年比)
予想 4.5% 前回 4.4%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（9月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.2%（仕入・前月比)
予想 0.7% 前回 -0.1%（仕入・前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（出荷・前月比)
予想 3.5% 前回 2.9%（出荷・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（9月）17:00
予想 0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.3%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/11 - 10/17）20:00
予想 N/A 前回 -1.8%（前週比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
