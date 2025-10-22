今回は、夫と不倫女を地獄に突き落とした妻のエピソードを紹介します。

夫も不倫相手も許せない…

「フリーのカメラマンとして働く夫が、若い女と不倫していることが発覚。しかもこの女は某大企業の社長の息子と婚約中だと知り、怒りに震えました。2人に対し『不倫の代償、思い知らせてやる』『復讐してやる』と思いましたね。

そこで私は探偵に2人の不倫現場の写真を撮影してもらい、その女の婚約者の父親に生々しい写真を送り、不倫を暴露。で、その女は当然というか婚約破棄されたようです。

次に夫への復讐として夫と離婚し、夫の仕事の取引先に夫がいろいろヤバい女と不倫していたことを教えました。そのせいで、信用が命のフリーランスである夫の仕事は激減したみたい。ざまあみろって思っちゃいましたね」（体験者：30代女性・編集者／回答時期：2024年5月）

▽ ちなみにこの夫は、編集者の妻のおかげで仕事をもらうことが多かったそう。であれば仕事への影響は大きそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。