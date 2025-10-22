¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ö»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢±³¤Ã¤Ý¤¤Êª¸ì¡×°Ý¿·¤Î¡ÈÀäÂÐ¾ò·ï¡É¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×½ä¤ê»ä¸«
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÆâ³Õ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¼ùÎ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸Å´Ü¤Ï21Æü¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÃæ¿´¡¢ÀÔÄÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ý¿·¤Î»ý¤Á³Ý¤±¤¿¡È¤³¤ì¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡¢¡ÈµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ò¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤«¤»¤¿Í×Äü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡È±³¤Ã¤Ý¤¤Êª¸ì¡É¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¡È´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¡É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼ã´³¤Î¾ùÊâ¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¡Èµ¬À©¶¯²½¡É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï·ë²Ì¡¢Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ°Ý¿·¤Ï¡¢¡È´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡É¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é°Ý¿·¤ÎÇÏ¾ìÁ°ÂåÉ½¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡ÈÎ¢¶âÀ¯ÅÞ¤È¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡É¤Ã¤ÆÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢¤«¤Ä¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â¼«Ì±¤¬Áªµó¤ÇÉé¤±Â³¤±¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡£¤Ç¤â°Ý¿·¤Ï¤Í¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÄÀ¤ß¤«¤±¤ÎÁ¥¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¤ÇºÆÉâ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥«¥Í¤ÎÏÃ¡É¤òÈò¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èò¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¤Þ¤º½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤Î°ì´Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£¤³¤ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¡ÉÂçºå¤À¤±¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÏÃ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢2ËÜÃì¤Î¤¦¤Á¤Î¤â¤¦1ËÜ¤ÎÃì¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡¢°Ý¿·¤Ï¼«Ì±¤Ë¤Í¡£¤³¤ì¤¬°Ý¿·ºÆÉâ¾å¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ê¤º¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÏÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤«¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁýÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¤½¤ÎÊ¬¡¢Îã¤¨¤Ð°åÎÅ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¼«¸ÊÉéÃ´Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÆÉ¤á¤ë¤·¡¢¹ñÌ±¤ÏÄË¤ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬¡ÈÃì¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç°Ý¿·¤Ï¡¢»ä¤Î¾¡¼ê¤ÊÁÛÁü¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡È½»½êÊÑ¹¹¡É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¡ÉÒ¤Ë¡£1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¤Ë½»½ê¤ò°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¤¬¡ÈµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡É¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£