真空ジェシカ・ガク、timelesz・猪俣周杜との過去の“因縁”が明かされる！一触即発のムードに

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人がちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日10月22日（水）放送の第4回では、“ことわざ”を現代の感覚に寄せてアップデートする新感覚クイズ「ことわざアップデートできるかな？」に挑戦する。

たとえば、「馬の耳に念仏」を二階堂＆猪俣がアップデートすると…「二階堂に誕プレで英語辞典」。

出題者チームと解答者チームに分かれ、出題者が考案した“アップデート版ことわざ”をもとに、解答者が元のことわざを推測。

さらに出題者側は、ことわざを使う場面を“寸劇”で表現。二階堂＆猪俣による即興寸劇は、一体どんな展開を見せるのか？

第1問では、二階堂＆猪俣が「丸メガネがオシャレだと思っているのか？」という“現代版アップデートことわざ”を出題。はたしてこの言葉が意味するのは一体どんなことわざなのか？

チームの勝敗の行方はもちろん、即興芝居で生まれるカオスなヒント劇にも注目だ。

◆ゲストには真空ジェシカ・ガクが参戦！

今回は、レギュラー放送では初となるゲストも参戦。そのゲストは、8月に開催されたリアルイベントでも登場した真空ジェシカ・ガク。

登場するやいなや、猪俣との間にただならぬ空気が流れ…。

猪俣との過去の“因縁”が明かされ、スタジオは一触即発のムードに。

ガクと猪俣がチームとなり、出題した即興寸劇も見逃せない。

ケムリ＆ガクという高学歴芸人コンビと、毎度視聴者の度肝を抜く発想力を見せる二階堂＆猪俣。はたしてどんな化学反応を見せるのか？