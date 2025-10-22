市原隼人の色気がたまらない。

参考：菅田将暉による『夏の夜の夢』熱血解説 『もしがく』未公開シーン、TVer限定配信

これはどのような作品においてもいえることだが、いまここで指しているのはもちろん、放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（以下、『もしがく』／フジテレビ系）での市原に対してである。演じているのはトニー安藤というキャラクター。じつに謎めいた人物だ。彼の出番はかなりかぎられている。それでも、たまらない色気を放っているのだ。

この『もしがく』とは、1984年の渋谷を舞台とした青春群像劇。三谷幸喜が脚本を手がけ、若手からベテランまでの多彩な顔ぶれによって、コメディタッチの“三谷ワールド”が繰り広げられているところだ。

メインステージとなるのは、「八分坂」という架空の町にあるWS劇場。ここに主人公の久部三成（菅田将暉）がやってきたことから物語が動き出した。彼はWS劇場で働くこととなり、個性的な面々とともに劇場再建のために芝居を打とうとしている。上演する演目は、W・シェイクスピアの『夏の夜の夢』だ。妖精たちが登場するファンタスティックなこの作品は、「八分坂」の人々にピッタリ。トニー安藤が演じるのは、物語の中心人物であるライサンダーだ。

三谷による脚本に、トニー安藤のことはどのように記されているのだろうか。番組公式サイトのキャラクター紹介のページには、“WS劇場の用心棒。こわもてで寡黙。”とだけ記されている。あまりにも情報が少ないが、だからといって彼はこれ以上の存在でもない。WS劇場の用心棒で、こわもてで、寡黙――そう、たしかにそのとおりだ。トニー安藤のキャラクターを端的に説明できているだろう。

この説明どおり、トニー安藤は口数が少ない。彼のセリフはかなりかぎられたもの。しかしそれでも“用心棒”という肩書きと“こわもて”という特徴が、彼を非常に個性的な存在にしている。久部が言葉によって自身が何者であるのかを表明するのとは対極的で、彼は言葉そのもの以外の手法によって、自身がどのような存在なのかを表明する。セリフが極めて少ないにも関わらず、今回の“三谷ワールド”においては一際クセの強いキャラクターだといえるだろう。『もしがく』の世界を補強するような存在である。

■“市原隼人＝トニー安藤”は勝ち続けている理由 演じる市原には、トニー安藤という役を表現するための言葉が限定されている。かぎられた手札をどのように切るか。これが本作における市原の闘いなのだろう。しかも、周囲も個性派ぞろいだ。一枚のカード（＝セリフ）をどのタイミングで、どう出すか。自身のターン（＝出番）が回ってくるたび、勝負の瞬間なのではないかと想像する。そしていまのところ“市原隼人＝トニー安藤”は勝ち続けている。他を圧倒することなく、ほどよいバランスで。

トニー安藤は佇まいこそが重要だ。佇まいでこそ、その存在感を示さなければならない。彼はつねにダラダラとしていてやる気がないようにも思えるが、演じる市原自身がリラックスしているように見えるかといえば、そんなことはないだろう。トニー安藤はただそこにいるだけで、威圧感がある。これを演技で表現するのは容易ではないはずだ。衣装やメイクなどである程度はどうにかなるだろうが、それだけでは表面的なキャラクターにしかならない。人間の放つ空気やオーラというのは、やはり内面から滲み出るものである。

本作はコミカルな作品だが、市原の演技には強い緊張感がある。カメラに捉えられたとき、たとえそれが隅のほうだとしても、“こわもてな用心棒”であることを彼は示さなければならない。画面にトニー安藤が映るたび、市原が気を張っているのが分かる。そしてそれは渋くてクールな表情にも漲り、身体の隅々にまで行き届いていると思う。

もちろん、発する言葉にも表れる。市原はスピードもトーンも完全にコントロールし、トニー安藤のターンがやってくるたび、一瞬だけ、場を支配してみせる。こうした表現の精度の高さが、市原の俳優としての色気につながるのではないだろうか。トニー安藤は、やるときはやる人物なのだろうと踏んでいたが、やはりそうだった。もしもあなたが第3話を未見ならば、すぐにチェックしていただきたい。

ちなみに、市原が主演を務める『おいしい給食』シリーズの劇場版第4弾となる『おいしい給食 炎の修学旅行』がまもなく公開される。こちらもコメディタッチの作品だが、演じるのは“給食マニアの教師”だ。言わずもがな、トニー安藤とは真逆の役どころである。それでいて時代設定はかなり近い（「シーズン1」は1984年からはじまる）。市原隼人という演技者のダイナミックでアクロバティックな演技が堪能できる作品なのだ。そしてもちろんこちらにも、『もしがく』のときとは異なる色気が収められている。（文＝折田侑駿）