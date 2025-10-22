7発大勝のパリSGが3連勝スタート!! インテル&アーセナルも3連勝…DF鈴木淳之介は初アシスト記録:CL第3節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は21日、リーグフェーズ第3節1日目を各地で開催。パリSG、インテル、アーセナルの3チームが開幕3連勝スタートに成功した。
ともに前半に退場者が出たレバークーゼンとパリSGの一戦はFWデジレ・ドゥエが2得点、DFウィリアム・パチョ、FWフビチャ・クバラツヘリア、DFヌーノ・メンデス、FWウスマン・デンベレ、MFビティーニャが1得点ずつを記録したパリSGが7-2で大勝した。
サンジロワーズのホームに乗り込んだインテルはMFデンゼル・ダンフリースの得点で先制。さらに、FWラウタロ・マルティネス、MFハカン・チャルハノール、FWフランチェスコ・エスポジトが加点し、4-0の完封勝利を収めている。
アーセナルがアトレティコ・マドリーから4-0の完封勝利を収めるなど、その他のカードでも大量得点が生まれており、バルセロナが1人退場のオリンピアコスを6-1、PSVが数的不利に陥ったナポリを6-2、ドルトムントがコペンハーゲンを4-2で下している。
日本人選手ではコペンハーゲンのDF鈴木淳之介が先発フル出場を果たし、後半45分には絶妙なクロスで欧州CL初アシストを記録した。
なお、第3節2日目は10月22日に行われ、第4節は11月4日、5日に開催予定だ。
【第3節1日目】
10月21日(火)
バルセロナ 6-1 オリンピアコス
カイラト 0-0 パフォス
アーセナル 4-0 A・マドリー
レバークーゼン 2-7 パリSG
コペンハーゲン 2-4 ドルトムント
ニューカッスル 3-0 ベンフィカ
PSV 6-2 ナポリ
サンジロワーズ 0-4 インテル
ビジャレアル 0-2 マンチェスター・C
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.パリSG(9)+10
2.インテル(9)+9
3.アーセナル(9)+8
4.ドルトムント(7)+5
5.マンチェスター・C(7)+4
6.バイエルン(6)+6
7.ニューカッスル(6)+6
8.R・マドリー(6)+6
-------------------------------------------
9.バルセロナ(6)+5
10.カラバフ(6)+3
11.PSV(4)+2
12.トッテナム(4)+1
13.マルセイユ(3)+3
14.クラブ・ブルージュ(3)+2
14.スポルティング(3)+2
16.フランクフルト(3)0
17.リバプール(3)0
18.A・マドリー(3)-1
19.チェルシー(3)-1
20.ガラタサライ(3)-3
21.アタランタ(3)-3
22.ナポリ(3)-5
23.サンジロワーズ(3)-6
24.ユベントス(2)0
-------------------------------------------
25.ボデ・グリムト(2)0
26.パフォス(2)-4
27.レバークーゼン(2)-5
28.モナコ(1)-3
29.スラビア・プラハ(1)-3
29.ビジャレアル(1)-3
31.コペンハーゲン(1)-4
32.オリンピアコス(1)-7
33.カイラト(1)-8
34.ベンフィカ(0)-5
35.ビルバオ(0)-5
36.アヤックス(0)-6
