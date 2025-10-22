　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は21日、リーグフェーズ第3節1日目を各地で開催。パリSG、インテル、アーセナルの3チームが開幕3連勝スタートに成功した。

　ともに前半に退場者が出たレバークーゼンとパリSGの一戦はFWデジレ・ドゥエが2得点、DFウィリアム・パチョ、FWフビチャ・クバラツヘリア、DFヌーノ・メンデス、FWウスマン・デンベレ、MFビティーニャが1得点ずつを記録したパリSGが7-2で大勝した。

　サンジロワーズのホームに乗り込んだインテルはMFデンゼル・ダンフリースの得点で先制。さらに、FWラウタロ・マルティネス、MFハカン・チャルハノール、FWフランチェスコ・エスポジトが加点し、4-0の完封勝利を収めている。

　アーセナルがアトレティコ・マドリーから4-0の完封勝利を収めるなど、その他のカードでも大量得点が生まれており、バルセロナが1人退場のオリンピアコスを6-1、PSVが数的不利に陥ったナポリを6-2、ドルトムントがコペンハーゲンを4-2で下している。

　日本人選手ではコペンハーゲンのDF鈴木淳之介が先発フル出場を果たし、後半45分には絶妙なクロスで欧州CL初アシストを記録した。

　なお、第3節2日目は10月22日に行われ、第4節は11月4日、5日に開催予定だ。

【第3節1日目】

10月21日(火)

バルセロナ 6-1 オリンピアコス

カイラト 0-0 パフォス

アーセナル 4-0 A・マドリー

レバークーゼン 2-7 パリSG

コペンハーゲン 2-4 ドルトムント

ニューカッスル 3-0 ベンフィカ

PSV 6-2 ナポリ

サンジロワーズ 0-4 インテル

ビジャレアル 0-2 マンチェスター・C

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.パリSG(9)+10

2.インテル(9)+9

3.アーセナル(9)+8

4.ドルトムント(7)+5

5.マンチェスター・C(7)+4

6.バイエルン(6)+6

7.ニューカッスル(6)+6

8.R・マドリー(6)+6

-------------------------------------------

9.バルセロナ(6)+5

10.カラバフ(6)+3

11.PSV(4)+2

12.トッテナム(4)+1

13.マルセイユ(3)+3

14.クラブ・ブルージュ(3)+2

14.スポルティング(3)+2

16.フランクフルト(3)0

17.リバプール(3)0

18.A・マドリー(3)-1

19.チェルシー(3)-1

20.ガラタサライ(3)-3

21.アタランタ(3)-3

22.ナポリ(3)-5

23.サンジロワーズ(3)-6

24.ユベントス(2)0

-------------------------------------------

25.ボデ・グリムト(2)0

26.パフォス(2)-4

27.レバークーゼン(2)-5

28.モナコ(1)-3

29.スラビア・プラハ(1)-3

29.ビジャレアル(1)-3

31.コペンハーゲン(1)-4

32.オリンピアコス(1)-7

33.カイラト(1)-8

34.ベンフィカ(0)-5

35.ビルバオ(0)-5

36.アヤックス(0)-6