【太平洋戦争】「爆撃恐怖病」で逃げる者もいれば機体故障で「自爆」する者も…ラバウル航空隊司令の日記が明かす苦悩

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。

今回は、ラバウルやフィリピンで最前線の航空隊司令を歴任した山本栄海軍大佐が遺した4冊におよぶ日記より、重要と思われる部分を抜粋し、4回にわたって紹介する（第２回）。

この日記は、山本大佐の部下だった元零戦搭乗員・角田和男中尉が戦後、回想記を執筆するさい、山本氏から「自由に使ってよい」と託されたものを、角田氏の晩年、私が『特攻の真意』（文藝春秋・2011年／現在は光人社NF文庫）という本を書くさい、山本夫人の了承を得て、「自由に使ってください」と言われ引き継いだものだ。山本氏は1982年に85歳で、角田氏は2013年に94歳で、それぞれ亡くなっている。

（本文はカタカナ、旧仮名遣い、旧漢字で書かれているが、ここではひらがな、新仮名、新漢字で表記、明らかな誤字は改め、解説を付する）

またたく間に米軍に占領されたガダルカナル島

昭和17（1942）年8月6日、ラバウル基地に進出した山本栄中佐率いる第二航空隊は、早くもその翌日から実戦の洗礼を受けた。

8月7日、米軍が突如としてソロモン諸島で日本海軍が水上機基地を置いていたツラギ島、そして対岸で、日本海軍設営隊が800メートルの滑走路をもつ飛行場を完成させたばかりのガダルカナル島に上陸、またたく間に占領してしまう。

ツラギからの急報を受け、ラバウルからは、台南海軍航空隊の零戦17機と第四航空隊の一式陸上攻撃機27機が出撃。敵機動部隊が発見できなかったので、目標を輸送船団に変更して11時15分、ツラギ上空に突入する。

第二航空隊を待ち受けていた激しい空戦

ブーゲンビル島の沿岸監視員の通報で日本側攻撃隊の動きを察知していた米側は、グラマンF4F戦闘機計62機をもってこれを邀撃、激しい空戦が繰り広げられた。

台南空零戦隊が出撃して留守になった頃を見計らうかのように、ラバウルには、ポートモレスビーより米軍の大型爆撃機・ボーイングB-17爆撃機13機が来襲、二空の15機を主とする零戦のべ28機が邀撃し、1機を撃墜している。

二空はラバウルに着いた翌日から、ニューカレドニア進駐部隊という本来の用途とは別の激戦の渦中に、否応なく放り込まれることになった。

またこの日、二空では井上文刀大尉が指揮する九九艦爆9機が、戦闘機の護衛なしに、ツラギ沖の敵船団攻撃に出撃した。航続距離の短い艦爆は、ツラギまで飛ぶとラバウルまでは帰って来られない。

攻撃終了後は途中のショートランド上空で迎えに出た飛行艇と合流、不時着水をしたところで搭乗員だけを救助してくるという捨て身の作戦だった。

艦爆隊は、米側資料によると駆逐艦1隻に命中弾を与えたが、戦闘で3機を失い、残る6機は帰途についたものの3機は行方不明となり、指揮官井上大尉は途中の島岸に不時着、予定通り不時着、救助されたのは2機、搭乗員4名に過ぎなかった。

山本日記には、この日のことは事実のみ淡々と記されているのみだが、部下の零戦搭乗員・角田和男飛曹長が私に語ったところによると、山本司令は多くの部下に犠牲を強いたことで涙を流し、沈み切っていたという。

二空が尽力するも厳戦が続いた

二空はその後、ラバウル、ニューギニア本島のラエ、ガダルカナル島攻撃の前進基地ブカ島、ブーゲンビル島ブイン基地などを転々としながら戦い続けた。

戦闘機と艦上爆撃機の混成部隊という性格上、零戦隊も艦爆の護衛任務で飛ぶことが多く、敵機との華々しい空戦というよりは、味方艦爆を敵戦闘機から守るという、一見地味だが難しい任務で出撃する方が多かった。

空戦や敵機の空襲による損害で、飛行機も搭乗員も次々と失われている。9月27日の山本日記には、空母大鷹が輸送してきた複葉の旧型機・九六式艦上爆撃機3機が補充された、とある。

前時代の旧型機を最前線に投入するほど、飛行機の生産が消耗に追いついていなかったのだ。防衛省防衛研究所所収の「二空戦闘行動調書」によると、九六艦爆は主に基地周辺の対潜哨戒に使われていた。敵戦闘機と交戦したらイチコロで墜とされるから、こう使うしかなかったのだ。

11月1日、山本司令は大佐に進級した。日記には

〈本日大佐に進級 ずいぶん年期を入れたるものなり。本日附を以て隊名を582空に変更、艦爆〇機、戦闘機〇機に増隊さる〉

とある。機密保持のため日記では機数がぼかされているが、艦爆が16機から24機へ、零戦が15機から36機へと大増勢された。

飛行隊長に零戦のデビュー戦や真珠湾攻撃第二次発進部隊制空隊の指揮官をつとめた進藤三郎大尉、分隊長に海軍兵学校六十六期をトップの成績で卒業、「未来の連合艦隊司令長官」とも目されていた坂井知行大尉、支那事変初期の「片翼帰還」で国民的英雄だった樫村寛一飛曹長などが着任したが、坂井大尉が着任からわずか3日目の11月30日に戦死するなど苦しい戦いを続けていた。

山本日記に克明に記された戦況の数々

明けて昭和18（1943）年1月1日。元日早々、ラバウル基地はB-17数機の爆撃を受けた。この日の山本日記は、

〈元旦や 宿舎の庭に 蝉が鳴き

元旦や 暁破る弾丸の音

（中略）

0300（午前3時）〜0400 敵大型機数機来襲 熾烈なる地上砲火により相当の損害を与えたると認む。 零戦12機追撃、内一機に三撃増槽を落下せしむ（後略）〉

とあり、1月3日の日記には、

〈午後11航艦（第十一航空艦隊）に三和（義勇）参謀を訪ぬ〉

山本大佐はここで、元日に来襲したB-17のうちの1機が、ポートモレスビーへの帰途、ニューブリテン島スルミ沖で消息を絶ったことを知る。

十一航艦司令部による敵信傍受で明らかになったものだ。

山本日記にはその地図と、B-17から発せられた電文〈Three and four engine out. help me.〉に続いて、〈元旦や 敵まで呉れる 落しだま〉の川柳、そして三和義勇大佐作の〈落し弾 落したはづみに 落されて ヘルプヘルプと泣く暴淫具（ボーイング）〉の狂歌が記されている。

ボーイングを暴淫具としているのは、当時海軍士官の間で、陸軍や一部国粋主義者が主張するような「敵性語排除」をおちょくって、外国語表記の地名や名詞に当て字をつくるのが流行っていたからだ。

山本日記にも、

〈羅春（ラバウル）、乳振点（ニューブリテン）、武加（ブカ）、華美園（カビエン）、乳愛留蘭童（ニューアイルランド）、仙乗寺岬（セントジョージ岬）、防厳美留（ボーゲンビル）、部員、武殷、武允（いずれもブイン）、羅江（ラエ）、羅美（ラビ）、武奈（ブナ）、婆抜、晩愚奴（いずれもバングヌ）、岳海（ガッカイ）、猪威勢留（チョイセル）、部良良部良（ベララベラ）、古倫晩柄（コロンバンガラ）、乳情事屋、入城寺屋（いずれもニュージョージア）、伊佐辺留（イサベル）、毛野（モノ）、都楽（トラック）、寝損岬（ネルソン岬）、漏須美（モレスビー）、我足可也（ガダルカナル）〉

といった具合の「ネイビー当て字」とも言える言葉の一覧がある。羅春（ラバウル）、武允（ブイン）など、これらのうちのいくつかは半ば公用語としても使われたが、ほとんどは思いつきの駄洒落の類だと思われる。

日記に残された浅野予備少尉を追悼する一文

11月に着任したばかりの搭乗員も次々と戦死してゆく。そのうちの一人、昭和18年1月17日に戦死した浅野満興予備少尉を追悼する一文が、山本日記に残っている。

〈嗚呼浅野予備少尉

君は17年11月28日当隊附を命ぜられ着任 その後（一行欠）等幾多の戦闘に参加し赫々たる武勲を樹てた。性極めて温順にして当隊員一同の愛敬する処だった。

作戦の都合上、長らくラビ、モレスビー方面の昼間大編隊を以てする攻撃ができなかった。

たまたま昭和18年1月15日陸偵（陸上偵察機）の偵察によりラビ第一第二飛行場に各大中小型機を合せ40機、計80機あるを知り、同月17日、ラビ昼間攻撃を決行されることになった。当隊零戦18、253空零戦9は鈴木中尉の指揮の下に直掩隊とし、陸攻27機の攻撃機を掩護することになった。

252空零戦21は制空隊として共に出発した。

0700（午前7時）直掩隊は指揮所前に整列指揮官鈴木中尉、飛行隊長進藤大尉、副長八木少佐より詳細な注意があった。最後に自分が注意を与え出発命令を与えた。

「詳細は諸官から与えられた通り。本日は久しぶりのラビ空襲である。思う存分に撃ちまくりたいのは山々であるが、只今も注意があった様に決して直掩の任務を忘れてはならぬ。特に列機の者に注意するが、如何なることがあっても小隊長から離れてはならぬ。発進は特令す」

長官も見送りに来て居られたので出発せしむべきを届けた。やがて陸攻隊も9機ずつ集合、上空に来た。浅野君も元気よく出て行った。

やがて制空隊が濛々たる砂煙をたてて離陸を開始し続いて直掩隊も離陸した。

0815頃全機揃ってラビに向かって突進した。（空白）頃キリウイナ島のSE（南西）30‘付近に到達した時、浅野機は接手が切断したのか潤滑油が漏洩しだした。二番機八並飛長並びに三番機（空白）がこれを認め、手真似で帰投するようすすめた。

然し浅野君は恐らく相当の空中戦を予期し自分が引き返した後の空中戦のことを案じたのであろう。中隊長としての烈々責任感と旺盛なる攻撃精神とにより突進する旨列機に伝えて進んだ。やがてラビ上空に到達した。

奇襲見事に成功し、上空には敵機もなく、慌てふためいた高角砲弾の中を陸攻隊は悠々と精確な照準の下に大中型機少なくとも20数機撃破炎上の大戦果を挙げて引き揚げた。

帰途、直掩隊は追躡せるP-39×2を発見其の一機を撃墜した。グッドイナフ島を過ぐる頃から浅野機は高度を下げ始め、次いで発動機は空転し始めた。

グッドイナフ島の北約30°に来た時、高度千米（メートル）同君は早これ迄と決心したものと見え列機に再三告別の敬礼をなし莞爾として急反転に入れたかと思うとそのままグッと突っ込んで海中に突入自爆された。

何という立派な最期だろう。惜しいことをした。（判読不明）頃他の26機は帰った―

「本日は一同の立派な掩護により陸攻隊は見事な大戦果を挙げたことは同慶に堪えない。本日の戦闘に於て我々は浅野予備少尉を失ったことはまことに残念である。同君の精神を我々の精神として米英の航空兵力を撃滅せんことをお互いに誓おうと思う。ご苦労」

これが直掩隊に対する自分の挨拶であった。後刻、副長と同君を追想し暗然たるものがあった。

人の亀鑑とすべき浅野予備少尉のある反面、早くから海軍士官を志し戦地に来てすぐ爆撃恐怖病に罹り病気を種に内地帰還のみを願うやつがあるかと思うと殺してやってもまだ飽き足らない。

切に浅野君の冥福を祈る。我々一同（判読不明）同君の遺志を継いで必ず仇をうつ。〉

山本司令の「何という立派な最期だろう」という言葉はおそらく本心ではあるまい。明らかに整備不良による機体故障だから、整備員に対して思うところもあっただろう。

だが、搭乗員も整備員も同じ部下だから、それを司令が自ら言うわけにはいかない。そこで整備員の憎まれ役の役回りになっていたのが、飛行隊長の進藤三郎大尉（のち少佐）である。

部下を亡くした山本大佐の苦悩

進藤は自らが指揮官として出撃するときは、万一にも機体故障で指揮官不在という事態にならないよう、出撃前に入念な試飛行を行い、代替機まで準備させたうえで臨んだ。

特にエンジンの振動に厳しかったことから、整備員の間では進藤ならぬ「振動大尉」と呼ばれていた。このことは、私が会った何人かの元五八二空整備員も回想している。進藤氏は晩年、私のインタビューに、

「敵機と戦って死ぬならまだしも、機体の故障で部下を死なせるわけにはいかない。

自分自身、複葉機の九〇艦戦のときには整備員の燃料タンクの蓋の締め忘れによる空中火災や、燃料コックが90度違う方向に取り付けられたための燃料不足で不時着したことがあります。人のやることに完全はない。

でも、それをなるべく完全に近づけることが部下を無駄に死なせないため必要なことですから、零戦の出始めのときも、ラバウルでも、相当厳しいことを言ったと思います」

と回想している。

そして、「直属の部下の戦死者は何人おられましたか？」という私の質問に「165名」と即答した上で、

「いちばんつらかったのは、ラバウルで搭乗割（出撃搭乗員の編成表）を書くことでした。名前を書くとね、そのうちの何人かは必ず死ぬんですよ。それを決めるのは司令や副長ではなく私ですから。ほんとうにつらかったですね……」

と語った。

山本日記の文末にも触れられているが、海軍兵学校を卒業した本職の海軍正規将校やベテランの下士官搭乗員のなかにも、戦争への恐怖から心を病むものはけっして少なくなかった。そのために内地に送還された人の名をいくつも知っている。

それだけに、学生出身の浅野予備少尉の戦死は、山本の心に深く刻まれたに違いない。

そして戦死する部下が増えるたび、山本の部下への思いは強くなっていく。

