【太平洋戦争】我が子のような部下が零戦で「自爆」…報告を受けた直後、司令が基地で目撃した「信じがたい光景」

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。

今回は、ラバウルやフィリピンで最前線の航空隊司令を歴任した山本栄海軍大佐が遺した4冊におよぶ日記より、重要と思われる部分を抜粋し、4回にわたって紹介する（第3回）。

この日記は、山本大佐の部下だった元零戦搭乗員・角田和男中尉が戦後、回想記を執筆するさい、山本氏から「自由に使ってよい」と託されたものを、角田氏の晩年、私が『特攻の真意』（文藝春秋・2011年／現在は光人社NF文庫）という本を書くさい、山本夫人の了承を得て、「自由に使ってください」と言われ引き継いだものだ。山本氏は1982年に85歳で、角田氏は2013年に94歳で、それぞれ亡くなっている。

（本文はカタカナ、旧仮名遣い、旧漢字で書かれているが、ここではひらがな、新仮名、新漢字で表記、明らかな誤字は改め、解説を付する）

ガダルカナル島をめぐる激戦

アメリカとオーストラリア間を軍事的に分断し、オーストラリア経由で南からの連合軍の反攻を抑えるため、日本軍は「米豪遮断」作戦を画策した。具体的には昭和17（1942）年1月に占領したニューブリテン島ラバウルを拠点に、ニューギニア本島の連合軍の拠点・ポートモレスビー、ソロモン諸島のガダルカナル島、フィジー、ニューカレドニアを占領するというものだ。

しかし、連合軍の頑強な抵抗を受け、ポートモレスビー攻略は遅々として進まず、その上、米豪遮断の要の位置にあって日本海軍が飛行場を完成させたばかりのガダルカナル島に8月7日、米軍が突然上陸、またたくまに飛行場が占領され、以後、ガダルカナル島の争奪をめぐって陸海空の激戦が繰り広げられた。

ニューカレドニア占領後の進駐部隊となるため昭和17（1942）年8月6日、ラバウルに進出した第二航空隊（11月、第五八二海軍航空隊と改称）も、翌日から始まったガダルカナル戦、そして連合軍が抵抗を続けるニューギニア東部への空襲に明け暮れ、苦戦を重ねることになった。

前回は山本栄司令の日記より、昭和18（1943）年1月17日に戦死した浅野満興少尉の追悼文を中心に紹介したが、今回も、山本の部下への思いの深さが窺われる一文を抜粋して紹介したい。

ルッセル島への出撃

昭和18年5月13日、このところ増強いちじるしいソロモン諸島ルッセル島の敵航空兵力を攻撃するため、ラバウルの戦闘機隊が総力を挙げて出撃することになった。ルッセル島はガダルカナル島よりラバウルに近く、いわばじりじりと迫ってくる敵をここで叩いておこうという作戦である。

この日、第二〇四海軍航空隊の宮野善治郎大尉以下24機と第五八二海軍航空隊の野口義一中尉以下18機、そして第二五三海軍航空隊の斎藤三郎中尉以下12機の零戦は、前進基地であるブーゲンビル島ブイン基地を飛び立った。

零戦隊は、ルッセル島上空で約60機の敵戦闘機と交戦、二〇四空は26機撃墜（うち不確実7機）、五八二空が11機（うち不確実3機）、二五三空は2機の撃墜を報告。零戦隊は計4機を失っている。

二〇四空の大原亮治二飛曹と五八二空の明慶（みょうけい）幡五郎二飛曹は、ともに燃料タンクに被弾、火焔と黒煙を噴き出して一時は絶望的とみられたが、墜落中、燃料が燃え尽きたものか奇跡的に火が消え、2機ともムンダ基地で燃料補給の上、ブインに帰ってきている。

この日の明慶二飛曹について、山本司令が克明な日記を記している。以下、紹介しよう。

日記に記されていた部下・明慶の奇跡の帰還

〈一機又一機とボツボツ帰って来た。激戦があったと思った。“増槽をつけて居ます”一部空戦かな？ 報告前に野口中尉、竹中飛曹長から状況を聞いた。183（機番号）明慶、140佐々木 未帰還。やがて帰還搭乗員582×16（−2）、253×11（−1）、204×4（残りはバラレ）指揮所前に整列、野口中尉その他から報告があった。次いで当隊員に訓示した。

「明慶、佐々木を失ったのは残念だが」とは口の先まで出てきたが、「今言ってはいけない」「士気に影響する」と考えた。

「多少の犠牲はあったが」（心中は多少どころか、こんなに悲しいことがあろうか）「一同よく訓示を守って立派な戦果を挙げた。ご苦労」

鈴木中尉が明慶、佐々木を失って残念だと搭乗員に話していた。

明慶自爆の経緯は次の通りだ。明慶は竹中飛曹長の三番機として終始実によく付いて来た。ルッセル島の北方で発動機が悪いらしく速力が少し落ちていた。

自分は近接して共に来たが一寸振り返ると明慶機の200m後方にP-38一機が射撃を始めた。自分は上昇しながら反転掩護しようと思ったら既に撃たれ黒煙を吐いて錐揉み降下している。

明慶は自爆した。敵は逸早く遁走したと竹中飛曹長が語った。一同はシーンとして聞いていた。

一段落ついた。残りの飛行機も帰りそうにない。

「おい鈴木中尉、増加食（搭乗員に特別に支給された食糧）を食べないか」鈴木中尉「いりません。私は今日は嬉しくないのです」「明慶のことか、惜しいことしたな」「人物が立派です。命令されたら駆け足、態度厳正……」野口中尉「俺の照準器や遮風板をしょっちゅう磨いてくれた」隊長も「幡五郎焼が食えなくなったなー」と追憶している。

司令官に幡五郎焼の由緒を説明した。「即ちメリケン粉、ふくらし粉などで作る菓子で、彼が婦人倶楽部かなんかで見て作ったのでなかなかうまい。一同之を彼の名にちなみ幡五郎焼きという」「彼はなかなか器用で時計も直せばガラスの入れ替えも一手に引き受けてやる」

佐々木兵曹の方は未帰還（最期が確認されていない）だが、明慶の方は自爆確認であり皆がその真価を褒めたたえた。誰かがチョークで「183明慶」のところに自爆と書いていた。〉

だがそのとき――。

〈（見張員より）「零戦一機、方向東南距離30,000、こちらに向かってくる」鈴木中尉が双眼鏡で見る。「うちの飛行機です。83号」「明慶だ、明慶は183号だ」と自分が叫んだ。

自爆機が帰った。確かに明慶だ。一同明るい気持ちになる。「あまりほめすぎた。帰って来たから先の言は取り消しだ」と野口中尉が冗談を云った。「幡五郎焼が食える」と誰かが云った。指揮所で報告を受けた。（1430頃）

「小隊長と分離してからのことを報告します。敵の奇襲を受けてカーンと音がしたと思うと火焔黒煙を吐いた。もはやこれまでと自爆を決意し、高度4000から2000まで旋回しながら突っ込んだら火が消えたので引き起こし、ムンダで燃料を補給し只今帰りました。終り！」「ムンダに他に飛行機はいなかったか」「いませんでした」「戦果は？」「ボートシコルスキー（F4U）一機撃墜」「御苦労」と云って握手した。今まで抑えてきた感情が一時に込み上げて来た。嬉しいのか何か判らない。

「お前は自爆したのだぞ!! 黒板に書いてあったのだ!!」

ただそれだけより言葉が出なかった。眼から熱い滴が落ちた。

明慶の被弾機を見に行く途中、司令官に「近頃つくづく搭乗員が可愛くなりました」と言ったら「それが親心だろーなー」と言われた。

自爆と聞けば残念だがあきらめる。然しその飛行機が帰って来た時には嬉しさなんか通り越して何が何だかわからない。ただむやみに可愛いのだ。

部下への思いは子を持つ親のようだった

この日、明慶二飛曹が書いた報告書も、日記に挟まれて残っている。

〈「ガダルカナル」敵機邀撃（五月十三日）

奇襲を受し時の状況 海軍二等飛行兵曹 明慶幡五郎

一二三〇（12時30分）中隊長と行動を共にし空戦場を離脱時既に二番機は分離し二〇四空の戦闘機一機が三番機の位置につき自分が二番機となり一番機を中心に左右に運動しつつ特に後方の見張を厳重にせり。

一二四五「ブラク」島三五〇度一五浬上空（高度六〇〇〇米）にさしかかる時後方三〇〇米（メートル）に敵P-38戦闘機一機追跡し来るを発見するや直ちに中隊長に知らすと共に態勢を挽回するために二番機の位置より一番機上方に急激なる避退操作を行えり。

その際敵弾一発は左翼根上面後縁より三〇センチの箇所（左燃料翼槽）に命中、「カン」と衝撃を受くると同時に両翼下方より多量の火焔及び黒煙を発し、消火不能と判断し自爆を決意せり。

垂直降下をなし幸い火焔は発火後約五秒位にて黒煙のみとなり、天祐というか六〇〇〇米より四〇〇〇米まで降下したる頃黒煙は全然止みたり。

機首を引き起こし、中隊長を捜索すれども遂に見失い、帰路高度二〇〇〇米、後方の見張を尚厳にしつつ中水道を直進、燃料欠乏のため「ムンダ」基地に不時着せり。〉

翌5月14日の山本司令の日記。

〈14（金）明慶に葡萄酒を一本やる。幡五郎焼を食う、うまし。夜敵襲時、「有難うございました。遠慮なくいただきました。搭乗員一同でいただきました」と態度厳正。〉

……どうだろうか。当時、山本大佐は47歳。20歳前後がほとんどの搭乗員たちは息子の年代である。山本大佐自身、同年代の息子がいたこともあって、可愛さはひとしおだったのだろう。

だが、搭乗員たちにも、山本にも、これからさらに過酷な運命が待っていた。ラバウルに送り込まれた零戦搭乗員はじつに75パーセントが、ふたたび内地に帰還することなく戦死しているのだ。

そして、生きて日本に帰ることのできた25パーセントの半数以上が、その後、硫黄島やフィリピン、特攻、本土上空の防空戦などで戦没している。

残された者たちはその後…

明慶二飛曹はその後も五八二空の中堅搭乗員として活躍したが、同年秋に海軍航空隊の名門・横須賀海軍航空隊（横空）に転勤。

昭和19（1944）年6月、米軍がサイパン、テニアン島に上陸すると、それを迎え撃つため横空、二五二空などで臨時に編成された「八幡空襲部隊」の一員として硫黄島に派遣される。明慶は上飛曹に進級していた。

6月24日、硫黄島は米機動部隊のグラマンF6F戦闘機51機の急襲を受け、零戦隊は59機をもってこれを迎え撃ったが、横空飛行隊長・中島正少佐の発進命令の遅れから不利な態勢での戦闘を余儀なくされ、6機撃墜の戦果と引き換えに34機を失った。

7月3日、4日にも硫黄島は激しい空襲を受け、零戦隊は果敢に立ち向かったが、明慶上飛曹は7月4日、乱戦のなかで戦死した。

山本大佐は昭和18年9月、内地転勤を命ぜられ、大分海軍航空隊司令、高知海軍航空隊司令を経て昭和19年7月、フィリピンに展開していた第二〇一海軍航空隊司令となる。10月17日、米軍はレイテ島湾口のスルアン島に上陸。

山本は19日、飛行機事故で脚を骨折するが、マニラ海軍病院に入院している間に、第一航空艦隊司令長官として着任したばかりの大西瀧治郎中将、二〇一空副長玉井浅一中佐らによって、二〇一空で体当たり攻撃隊（特攻隊）を編成することが決められた。

山本はいわば蚊帳の外に置かれたまま、「初めて特攻隊を出撃させた航空隊の司令」となる。

