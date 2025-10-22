「息子が突然正座になって、泣きながら『サッカーがしたいです』と言ったんです」――この書き出しで始まる本のタイトルは？

昨年の夏、あるシングルマザーの方から、こんなお話を聞いた。

息子が突然正座になって、泣きながら「サッカーがしたいです」と言ったんです。

この衝撃的なエピソードから始まる現代新書のタイトルはなんでしょうか？

答えは、『体験格差』でした！

昨今よく耳にするようになった「体験格差」という言葉。

この本では、低所得家庭の子どもの約3人に1人が「体験ゼロ」、なぜ体験をあきらめなければいけないのか、人気の習い事で生じる格差、近所のお祭りにすら格差がある……など日本初の全国調査からこの社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態に迫っています。

〈世帯年収が低い家庭ほど、「体験ゼロ」の割合が高くなっていることがわかる。世帯年収が600万円以上の家庭だと「体験ゼロ」が11.3％であるのに対し、300万円未満の家庭では29.9％となった。つまり、2.6倍以上もの格差だ〉（『体験格差』より）

〈世帯年収による参加率の格差が最も大きく現れているのもまた水泳である。世帯年収600万円以上の家庭では子どものおよそ3人に1人（32.7％）が水泳に通っているのに対し、300万円未満の家庭では14.8％にとどまる。2.2倍もの格差だ〉（『体験格差』より）

〈「地域の行事・お祭り・イベント」でも、やはり世帯年収の違いに応じて、子どもたちの参加率に差が生じていることがわかった。年収600万円以上の家庭と300万円未満の家庭では1.3倍超の格差だ〉（『体験格差』より）

