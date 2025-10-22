後醍醐天皇はなぜ討幕を決意したのか？ 町田康の超絶面白い「口訳」で『太平記』を読む

町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が発売されました。

南北朝の動乱を描いた壮大な歴史文学『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わらせた本書。

そこには今も昔も変わらない「戦乱の原因」と「人間の本質」が描かれています。

時は鎌倉時代末期。執権・北条高時が権勢をふるう幕府に対して、京都の後醍醐天皇はひそかに討幕の計画を進めていた……。

日本史上の転換点となった戦乱の発端について、本書から抜粋してお届けします。

北条高時vs.後醍醐天皇

そのちょっと前に執権の師時は死んでおったので、その後、一門の、宗宣、熙時、基時などが執権になったが、みんな割とすぐ死に、正和五年、貞時の息子、北条高時ちゃんが十四歳で執権になった。この方が、かなり残念ちゃんで、別に阿呆ではないのだろうけれども、田楽といって今で言うとダンスや地下格闘技みたいなものに忘気の体で、才能もやる気も殆どなかった。この時、得宗家の内管領になっていたのが長崎円喜という者で、高時がそんなんだからこいつが前の平頼綱みたいな感じで、全体を仕切って好き放題していたので、ひどい目に遭わされる御家人も多く、自分の利権だけを考えて人事とか予算を仕切っていたから、かなり不満のマグマが溜まっていた。

さあ、東の方ではそんな音曲が奏でられていたわけであるが、いよいよそれが合わさった、かの、何十年も已まなかった大音響について俺は喋っていこうと思う。俺は立ち上がって完全に潰れた、かつて机だった木片を頭にかぶる。かぶってみる。くわあ、意味ないやんか。と思わないでかぶり続ける。それが冠であっても木片であっても。そしてまた俺は左に題を掲げよう。それは。

口訳太平記

ラブ＆ピース

豚は横ちょにかぶれ

って題であるが、マアそんなことでみんな得手勝手に利権を求めて世の中はグチャグチャだ。そんな中で生きていると、その状態をきわめて不快に思う人が出てくる。そしてこのグチャグチャをなんとかしたいと思ってくる。その為にはどうしたらよいか。それはひとつに武力というものがあるだろう。以て武力で得手勝手なことをしている、まるでエテコみたいな奴輩をどつき回す。いやさ殺す。だけどどうだい？ そんなことはもう治承寿永以来、嫌というほどやってきた。その結果、武力でやってきた鎌倉は今、どうなってるよ。グチャグチャを作りだしてるじゃん。逆に。

だから、やはり武力ではダメ。じゃあ、なにが必要なのか。それはそう、学び、ですよ。それも最新、最先端の外国の学問なのですよ。そんなものをまったく知らないどころか、外国語がわからなくて本も読めないクズが政治をやってるから今の日本はダメなんだよ。本当にもう日本は滅びるしかないですよ。いやいったん滅びた方がいいよ。然うしないとわからないクズどもが多すぎる。そんな議論にならないためにはみんなが学びをするしかない。ではなにを学ぶべきなのか。それはこんな事になっている世の中をいいように直していく、その方法だけれども、その為にはこんな事になったその原因を探らなければならないが、そんなものは一言で言えて、それは利権の調節がうまくいってなかったからである。

と言うのは例えば、それまでどちらかというと東日本は関東の利権、西日本は朝廷の利権、みたいな感じで、武士でも西日本の武士はどっちかって言うと朝廷寄り、だったのが承久の変であんなことになって西の武士が没落してからは、京都の二箇所に六波羅探題という武家の出張所ができて、謀叛が起こらぬよう監視、永仁からは同じ目的で鎮西探題というものもでき、隙あらば荘園にも地頭を送り込んで、利権を拡張し続けた。この為、本所領家の取り分が大幅に減ったり、そもそも運ばれてこなくなるなどして、いい感じの貴族生活ができにくくなっていた。

それ故、みんな関東にはムカついていたのだけれども、武力で闘って負けたら大変なことになるのでみんなけっこう我慢していた。

それでも、高時ちゃんの代になるまでは、代々、鎌倉将軍の補佐という名目で実質的に独裁していた北条の人たち、泰時、時頼、時宗らがマアマア賢く、最後の方、やる気を失った貞時も、ま、ま、ま、それまでの遺産というか、システムがまだワークしていて、なんとかやってこれた。だが、それもいろんな矛盾が露呈する中、高時ちゃんが権力代行者となって、その悪い評判がいろいろ伝わると、利権が混乱するのはあんな奴が太守なんて呼ばれてるからだ、っていう意見が渦巻くというか、いろんなところで言われるようになった。

と言うのは、高時ちゃんの行状があまりよろしくなかったからで、最新流行のダンスに入れ込んで、毎晩のように芸人を呼んでダンス興行したり、犬の格闘技を主催して、特等席でじっと見つめるなど、逸楽に耽って高邁な理想に則った公平な政治を行わなかった、と言うか顧みなかったからである。

そして当時、京都の政界や宗教界には外国語が話せて、外国語の読み書きができるエリートが多数いたが、こうした人たちは外国の最新の学問を学んで、それを根拠に政治的な意見を言ったり、政治的に行動するなどしていたが、そうした人は、このような高時の振る舞いを憎み、これを打倒しなければ世の中が良くならない、と考えた。

なぜかと言うと、当時の最先端の学問に於いては、頂点に立つ君は、徳、というものを身に備えておる必要があり、且つ又、それを輔弼する臣は、道理、を踏み外してはならず、君に徳がなく、臣が道を外せば、世が乱れ、民が困窮するので、これを排除しなければならない、という理論が確立されており、かしこいエリートはみなこれを学んでいたからである。

彼らはみな口々にこう言っていた。

「高時、人間じゃねぇ」

「たたき斬ってやる」

と、これがこのように激越なのには理由があった。

というのはこれが深遠な学問であり、高邁な理想であったという点で、というのは、もしそれが百パー自分の利権のためであれば、人はここまで凶悪になれず、心のどこかで、「いやー、なんか相手に悪いなー」と思ってしまうのだけれども、「俺は自分の為にやっているのではなく、高邁な理想を実現する為、いわば世の為、人の為にやっているのだ」と思うと、かなり無茶で残酷なこともできるということで、つまり、自分をそうさせているのは自分のエゴではなく、素晴らしい理念、と思うことができるのである。

もちろんその時、純粋に人を痛めつけることに快楽を感じたり、多量の利権がゲットできるというオマケもついてくるが、「そんなものは二の次、三の次、俺は必ずしもそれを目的としている訳ではない」という言い訳が立つのであり、つまり恰もハイブリッドエンジンの如くに、高邁な理想とわが利得を巧みに切り替えて、結果的に自分が気色ええ方向に驀進するのである。ドイヒー。とは言うもののしかし。

これを言っているのが、そこらのおっさんであれば、ただブツブツ文句を言ってるだけの、鼠輩として無視することができる。だけどこれを言っているのが右にも言うように、いま現在、治天として親政を行っている後醍醐帝の側近だったりするから剣呑で、本来、秩序の側に立つはずの人間が現体制の転覆を叫んでいたのである。怖っ、怖っ、怖っ。

そしてまたさらに恐ろしいことがあった。というのは後醍醐帝自身が、そうした最先端の外国の学問を熱心に学んで身につけ、現実政治に取り入れようとして意欲的であったという点である。そして名目上、日本国は天皇が統治する国ということになっていて、やれ摂関だ、院だ、大将軍だというが、その権力はみな天皇に依存というか、依拠しているから、これを根底から取り除いて、自分がその代わりを務めるという事は絶対にできない。大君を島に放ることはできても、自分が大君になるのは勿論のこと、大君なしに国は一日たりとも成り立たないのである。

なんでそんなことになるかと言うと、全員が大君の価値を認めて、それによっていまの利権というか所有、もっと言うと生存が担保されていたからで、それをやめようとしたり、みなが納得しないような扱いをする者は、みんなのなんとなくの合意、みたいなものに袋叩きにされて死滅したからである。

だからこそ大君は祭祀と儀礼のみを行い、現実の政治には関与しないできた。それは周辺の人間が行って、大君自身は真空のような状態を概ね保っていたのである。

だけど、学問を身につけて、理想の政治を行いたいと思っていた後醍醐帝は、やる気満々であった。つまり、秩序の根源である大君自身が現体制の転覆、具体的には関東の撲滅を強く願っていたのである。怖っ、怖っ、怖っ。

