【ひみつのうつ子ちゃん】運動会で実感「出産後、子どもの姿に涙腺がすぐに崩壊」SNSで「わかる！」と親世代から共感の声

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳になったばかりの息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

今回は、Xでも「わかる！」「私も！」とたくさんの共感のコメントがついた、息子さんでの運動会での出来事について、反響コメントと合わせてお伝えします。

子育てで自分が「変わったこと」はありますか？

私は息子が1歳半のころ、まだXがTwitterと言われていた時代に、私は子育てについてつぶやき始めました。当時は、出産後のホルモンバランスの影響もあったのか、子育ての地獄過ぎる寝不足や「わからない」の不安感もあったからか、夫にむやみやたらに噛みついてしまうガルガル期でもありました。

「息子はこんなにかわいいのに、夫のことだって大切なのに……」と思いながらも気づくと噛みついてしまう自分に自己嫌悪の日々でした。そんなとき、「他の人は私のようにならないのかな」「みんなはどうしているんだろう」という思いが芽生えたのです。周囲にも子育てをしている友だちやママ友はいましたが、つらすぎる本音やダークネスな気持ちとなるとなかなか口には出せませんでした。そんな思いもあって、日々の子育てで起きた出来事や子育てのあるあるなハプニング、口には出せない母親の本音をSNSでつぶやくようになったのです。

すると想像を超える「いいね」や「私も！」といったコメントをいただくようになり、今では3.1万ものフォロワーの方々に支えられています。ありがとうございます！

3年半ほぼ毎日、Xでつぶやいているのですが、中でも反響が多いのが、「子育てで気づいたこと」「子どもを持って変わった自分」に関するエピソードです。我が家には、5歳になったばかりの息子がいるのですが、育児書で予習していても「えっ！ そうだったの!?」の連続。今もその驚きは続いています。そして、子どもの思わぬリアクションだけでなく、自分の気づかなかった感情や思いに自ら驚くことも多くて、「私の中に、こんな自分がおったんか！」と思うことも。

先日も息子の保育園の運動会で、自分の感情に改めて驚愕しました。Xでそのエピソードをつぶやいたら多くの方に「わかる！」「同じ！」と素敵なコメントをたくさんいただいたので、今回はそちらも合わせてご紹介したいと思います。

息子の運動会で、涙腺崩壊

先日、保育園で運動会がありました。息子の人生で2回目の運動会です。

息子と夫と3人で保育園に向かうと、たくさんの保護者の方々が集まっていました。保育園の園庭は小学校のように広くないので、小さい子たちの組と大きい子たちの組に分けて、運動会は進んで行きます。私たちが着いたときには、小さい子たちの組が運動会を終え、大きい子たちの組と入れ替えのタイミングでした。

わが子を急いで園の先生に預けて、私と夫は観覧席で見守りました。初めに開会式があって、子どもたちがぞろぞろとクラスごとに入場してきます。といっても、子どもたちがすんなり入場するわけではありません。一生懸命に足並みを揃え行進をしているのですが、視線は自分のママやパパ、おばあちゃん、おじいちゃんなど、大切な人たちの姿を一生懸命に探して、終始キョロキョロ。見つけるまで探し続けて頭をクルクル動かして歩みが遅くなってしまう子や両親のもとに走ってしまう子も……。

そんなふうに一生懸命行進している子どもたちの姿に、目頭がジーン……。涙のダムの水位が急速に上がってきました！ 息子もみんなと同じようにキョロキョロと私たちを探しています。「ここにいるよー！」をどうしても伝えたくなって、周囲のご迷惑にならないように体をかがめて、息子の視界に入る位置まで移動して、大きく手を振るとやっと気づいてくれました。

息子もうれしくなったのか、横にいるお友達に「ボクのママいた！ ほら！ あっち！」と報告していました。他のお友だちもみんな、家族を見つけるとうれしそうに手を振って……たかが運動会の入場だけなのに、涙腺から涙が勢いよく放流されてしまったのです……。

もらい泣き、共感泣きで、弱すぎる涙腺

そして、何よりも胸熱で涙が止まらなくなったのは、息子の出番よりも「わが子を見守る他の保護者さんたちの表情」でした。

どの親御さんも、お子さんの競技に、心配そうな気持ちややさしい気持ちが溢れていて、愛情いっぱいの表情をされています。その表情を見ているだけで、こちらも勝手に同じ気持ちになってしまい、「みんな大きくなったよね、元気に成長してくれてありがとう……うぅ……」ともらい泣き……。隣にいた夫も嗚咽する私に「だ、大丈夫!?」と心配していましたが、そんな夫の瞳もいつもよりも潤んでいたことを私は見逃しませんでした（笑）。

運動会もそうですが、子どもたちのイベントがあると、「どうしてこんなにも涙が出るの？」というぐらい涙腺が決壊してしまうことが多々あります。子どもが生まれるまでは感動系の映画でもちょっと涙がにじむことがあっても、人前で号泣したりはしなかったのに……。母になると感情のスイッチが変わってしまうのか、涙腺の決壊、ダムの放流レベルで涙が出てしまうことも珍しくないです。

この運動会の出来事と涙もろくなった自分についてXでつぶやいたところ、多くの方から「わかる！」のコメントをいただきました。

◆息子が生まれてから初めて夏、甲子園の開会式で球場を歩く野球部員を見て泣きそうになった。

◆そのうち、通りすがった中学校から聞こえてきた合唱に涙するようになります。集団下校の小学生に無事に帰ってくる奇跡にも泣けてきます。

◆わかりすぎます！ 小学校の音楽会、我が子がいるのは2年と4年でしたが、全学年に自分の子どもいるんか!? ってくらい全学年の合唱で泣きました！ 泣きつかれてぐったり……。

◆わかります……。なんなら、最近若い子ががんばっているの見るだけで泣けます。

◆同じ立場の人にすごく共感しちゃうし、勝手に共鳴しちゃう。かけっこでコケた子を見るとがんばれー！ てきれい事じゃなく思うし、悲しまないでほしいと願う。

◆運動会も発表会も知ってる子でも泣ける

◆うんうん、いい涙よね。それはね、ずーっと、この先、ずーっと続くのよ。お遊戯みても卒園みても入学みても「だいすき」ってお手紙みても…泣き続けるのよ

◆もっと月日が経つと、友人のネコチャンのおはなしだけで涙でちゃうよ（会ったことない&元気に生きてる）

他にもたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます！

実はこの記事が出るころ、息子は5歳になります。あんなに小さかった息子が、目の前で凛々しい表情でかけっこをしている姿を見て、今までの大変な出来事や楽しかったことなど、いろんな日々を想像しながら見守っていました。かけっこでは一生懸命に腕を振って走る姿。ダンスでは、家で見せてくれたときと同じ振り付けを、ちょっと恥ずかしそうにしながらも楽しそうに踊る姿。鉄棒では、緊張した表情で挑戦する姿。そのすべてが愛おしくて、カメラのシャッターを切りながら、涙でファインダーが見えなくなるほどでした。

「子育てをするようになってから涙もろくなった」というのはあまりにベタで、独身時代の私だったら「そうは言うけどさ〜」と斜に構えてしまったかもしれません。でも、この現象はママさんだけでなく、パパさんにも起こるようです。

調べてみると、脳の中の共感する部分が飯能しやすくなるという説や、女性ホルモンや幸せホルモンのオキシトシンなどが関係しているという説があるよういですが、幸せな涙なのだからよいことと思うことにしました。こんなにも親たちが泣いているのだ、ということを知って、私もなんだか安心し、これからも堂々と涙を流そうと決意しました（笑）。ワッショイ！

