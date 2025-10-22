「関ヶ原の戦い」は「家康が天下取りのために仕掛けた戦」ではなかった、と言える「納得の理由」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

本記事では、〈「関ヶ原の戦い」の前に、徳川家康はすでに天下を取っていた…合戦の「前提」が覆る「驚きの事実」〉に引き続き、家康が関ヶ原の戦いより前に天下を取っていたと言える理由をみていきます。

家康は大坂城に入った

慶長4年9月9日、徳川家康は大坂城に参上し、豊臣秀頼に拝謁した。そして翌9月10日、家康は秀吉の遺言に従い、秀頼の生母・淀殿を室として迎えた（『多聞院日記』慶長4年9月17日条、『萩藩閥閲録』10月1日付内藤周竹書状、『看羊録』など）。

淀殿を室として迎えることについては、家康は同年1月に、4人の年寄（前田利長・宇喜多秀家・上杉景勝・毛利輝元）と5人の奉行（浅野長政・増田長盛・長束正家・石田三成・前田玄以）から意見されていた。これに対して家康は、すみやかに執り行うと約束していた。

しかし9月14日、家康は「淀殿と大野治長の間に不義があった」と言い立てて、淀殿との婚姻を一方的に破棄してしまった。

姜𦫿から朝鮮国王への報告書

己亥（きがい）（1599）年9月9日、徳川家康が大坂で豊臣秀頼に拝謁しました。家康は秀吉の遺命に従い、秀頼の母を室にしようとしました。しかし秀頼の母は、すでに大野治長と通じて妊娠していたため、これに従おうとしませんでした。家康は怒り、大野治長を捕らえて関東へ流罪としました。

（『看羊録』より抜粋)

このとき家康は、増田長盛・長束正家・前田玄以の3人の奉行に、以下の3点を認めさせた。

・人質として大坂にいる徳川秀忠室（浅井江、淀殿の妹）を江戸へ下すこと

・秀吉が定めた良仁（かたひと）親王を廃し、後陽成天皇が望む政仁親王を天皇の後継者とすること

・秀吉の遺命にそむいて大坂にいる宇喜多秀家を伏見（現在の京都市伏見区）へ移すこと

さらに家康は、人数を率いて、毛利輝元とともに大坂城を占拠した。それまで家康がいた伏見城には、結城秀康（家康の次男）と毛利秀元が入った（『萩藩閥閲録』巻99-2、『看羊録』など）。

同月、家康は加賀（現在の石川県）の前田利長と、肥後（現在の熊本県）の加藤清正に対して「しばらくの間は上洛を控えるように」と命じた。さらに、前田利長が上洛を強行したときの備えとして、石田三成・大谷吉継に人数1000をつけて、越前へつかわした。一方、加藤清正への備えとしては、菅達長（かんみちなが）・有馬則頼（ありまのりより）を淡路へつかわした（『鹿児島県史料 旧記雑録後編三』884号）。

家康はまた、「秀吉様の遺命である」として、宇喜多秀家を大坂城から伏見城へ移した。上方における豊臣政権のおもだった者たち（参議以上）の所在は、大坂城に徳川家康（内大臣）と毛利輝元（権中納言）の2人、伏見城に宇喜多秀家（権中納言）・結城秀康（参議）・毛利秀元（参議）の3人となった。

翌10月1日、徳川家康・宇喜多秀家・毛利輝元は、堀尾吉晴に越前（現在の福井県）府中5万石の知行を宛がった。これ以降、諸大名への命令や知行宛行などは、3人の年寄によって下されることとなる。

明との和談交渉を進める家康

12月、家康は、島津忠恒の父・維新に「茅国科（ぼうこくか）を明へ送還するように」と命じた（『鹿児島県史料 旧記雑録後編三』977号）。茅国科とは、慶長の役で秀吉が出兵した日本軍が朝鮮から撤退したときに、維新が明軍から受け取った人質である。小西行長が明軍から受け取った2人の人質についても、同じ時期に送還が指示された。小西行長・寺沢正成らが明軍の提督に宛てた書状にはこうある。

小西行長・寺沢正成らから明軍提督への書状

明から預かっている人質が日本で亡くなった場合、日本の落ち度となります。そのため徳川家康が秀頼君に意見をし、人質を送り返すことにしました。

（『宣祖実録』)

慶長5年2月、行長・正成らの書状が朝鮮に届き、官人2人を含む160人の朝鮮人が送り返された。さらに同年4月から5月にかけて、宗義智（そうよしとし）（対馬1万石の領主）は、日本に捕らえられていた朝鮮人の男女三百数十人を朝鮮へ送り返した（『宣祖実録』）。

同年4月、島津維新の人質となっていた茅国科は、琉球（現在の沖縄県）を経由して浙江に到着した。前年12月に家康に命じられたとおり、維新は坊津（ぼうのつ）の商人・鳥原宗安に船を用意させ、茅国科を明へ向かわせた。しかし朝鮮に援軍として派遣されていた明軍の総司令官・経略は、日本軍に人質を差し出していたことを皇帝に報告していなかったため、浙江巡撫（せっこうじゅんぶ）（浙江省を統括する官僚）は日本人が明の内情を探りにきたのかと警戒し、厳しく取り調べた。茅国科が浙江巡撫に対して釈明した内容は、以下のとおりである。

茅国科の浙江巡撫への釈明

わたくしは朝鮮で島津維新の陣営におもむいて、兵を退かせるよう説得しました。撤退時における明軍の追撃を彼らが懸念しましたので、自分が同行することになりました。日本へ到着後、京都へ行き、明の徳と威を説きました。秀吉の子を補佐して執政している徳川家康は信義を重んじる人物で、すぐに日本軍の撤兵を命じ、また維新にわたくしを明へ送還するよう命じました。

（『撫浙奏疏』)

家康は、小西行長・寺沢正成に命じて朝鮮国王へ、また、島津維新に命じて浙江巡撫へ、という2つのルートをもって、明との和談交渉を進めようとしていた。豊臣政権においては、明との和談交渉は家康が単独で行っていて、宇喜多秀家・上杉景勝・毛利輝元・前田利長ら4人の年寄は、これには関与していなかった。

ここまでみてきたように、家康がすでに天下人であったことは明らかなのである。

