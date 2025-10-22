　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の4万9380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51632.53円　　ボリンジャーバンド3σ
49952.89円　　ボリンジャーバンド2σ
49380.00円　　22日夜間取引終値
49316.06円　　21日日経平均株価現物終値
48762.00円　　5日移動平均
48273.24円　　ボリンジャーバンド1σ
47590.00円　　一目均衡表・転換線
47125.00円　　一目均衡表・基準線
46593.60円　　25日移動平均
44913.96円　　ボリンジャーバンド-1σ
43297.20円　　75日移動平均
43234.31円　　ボリンジャーバンド2σ
42932.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41554.67円　　ボリンジャーバンド3σ
39767.90円　　200日移動平均


株探ニュース