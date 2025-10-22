TOPIX先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の3257ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3329.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3277.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3257.00ポイント 22日夜間取引終値
3249.50ポイント 21日TOPIX現物終値
3227.60ポイント 5日移動平均
3225.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
3173.26ポイント 25日移動平均
3168.75ポイント 一目均衡表・基準線
3168.75ポイント 一目均衡表・転換線
3121.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3083.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3068.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3050.83ポイント 75日移動平均
3016.69ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2840.80ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3329.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3277.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3257.00ポイント 22日夜間取引終値
3249.50ポイント 21日TOPIX現物終値
3227.60ポイント 5日移動平均
3225.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
3173.26ポイント 25日移動平均
3168.75ポイント 一目均衡表・基準線
3168.75ポイント 一目均衡表・転換線
3121.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3083.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3068.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3050.83ポイント 75日移動平均
3016.69ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2840.80ポイント 200日移動平均
株探ニュース