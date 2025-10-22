　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の3257ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3329.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3277.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3257.00ポイント　　22日夜間取引終値
3249.50ポイント　　21日TOPIX現物終値
3227.60ポイント　　5日移動平均
3225.45ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3173.26ポイント　　25日移動平均
3168.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3168.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3121.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3083.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3068.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3050.83ポイント　　75日移動平均
3016.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2840.80ポイント　　200日移動平均


