　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
783.72ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
773.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.14ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
757.64ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.56ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
730.28ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
727.98ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
726.00ポイント　　22日夜間取引終値
725.80ポイント　　5日移動平均
722.50ポイント　　一目均衡表・転換線
709.40ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
707.90ポイント　　200日移動平均
690.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース