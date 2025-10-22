グロース先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
783.72ポイント ボリンジャーバンド2σ
773.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.14ポイント ボリンジャーバンド1σ
757.64ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.56ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・基準線
730.28ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値
727.98ポイント ボリンジャーバンド-1σ
726.00ポイント 22日夜間取引終値
725.80ポイント 5日移動平均
722.50ポイント 一目均衡表・転換線
709.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.90ポイント 200日移動平均
690.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
