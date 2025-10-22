「アメリカの高校生の約2割がAIと恋愛関係に」生成AIの本領はセックス・アバターなのか…ChatGPTが性的会話を解禁せざるを得なかった裏事情

念願の黒字化を果たすには、なりふり構っている暇など無いということか?

OpenAIのサム・アルトマンCEOは先週、自身のXアカウントで「成人ユーザー向けにエロティカ（性的会話）を解禁するなど、ChatGPTのコンテンツ規制を大幅に緩和する」計画を明らかにした。

ChatGPTとの性的会話を解禁した背景

これは同氏の以前のスタンスからは180度の方向転換となる。

今年8月、アルトマン氏は某ポッドキャスト番組の中で「我社は同業他社が提供しているセックス・アバターのような（下品な）機能をChatGPTには導入しない。我々はそれを誇りに思っている」と（する旨を）述べていた。

アルトマン氏の言う「セックス・アバター」が具体的に何を指すかは定かではない。

が、たとえば同氏の最大のライバル、イーロン・マスク氏が立ち上げたxAIの「Grok」アプリでは、スマホ画面に表示される黒いミニドレス・網タイツ姿の「アニー（Ani）」と呼ばれる女性（AIアバター）がユーザーとかなり際どい性的会話を交わすことで有名だ。

アルトマン氏は恐らく、この「アニー」のようなサービス（チャットボット）を指して「セックス・アバター」と呼んでいるのだろう。そして（前述のように）ChatGPTでも今年12月から、この種のセクシャルで親密なチャットボット・サービスが解禁される旨を発表したのである。

ただ、そうした「エロティカ」はあくまでOpenAIの計画全体の一部に過ぎず、実際には「かつてのChatGPT-4oで好評だった『人間らしく振る舞う機能』を新バージョンのChatGPTに再び盛り込む」ことが同社の主な狙いという。

まずは今後、数週間以内にそうした「人間らしい振る舞い」をChatGPTに実装していき、その後は12月に「エロティカ」など成人向けの機能を解禁する予定という。

米高校生の約2割がAIアバターと恋愛関係に

こうした人間らしい振る舞いを見せるチャットボットは、ユーザーから見れば本物の友達や恋人などをAIで代替したアバター（代理人格）だ。これらは業界関係者の間で「コンパニオンAI」などと呼ばれることもある。

米国の市民団体「CDT」の最近の調査によれば、アメリカの高校生の約19パーセントが主に恋愛関係を目的にコンパニオンAIを使っているという。

それらコンパニオンAIの中には、（前述の）xAI Grokの「Ani」、あるいはグーグル傘下の「Character.ai」、さらにはこの分野の老舗とも言える「Replika」など多彩なチャットボット・サービスが含まれる。

このうちCharacter.aiの月間利用者数は約2000万人、Replicaの累計利用者数は約5000万人と見られ、これらはChatGPTの週間利用者数（8億人以上）と比べれば一桁小さい。が、一方でこれらのコンパニオンAI、特にスマホ・アプリ版の有料サービスは好調で、2025年通年で約1億2000万ドル（180億円前後）の売上を計上する見通しだ。

一方、ChatGPTの有料契約者数は約2000万人と見られ、そこからの収入を中心とするOpenAIの今年の売上は約130億ドル（2兆円前後）に達する見通しだ。が、他方で同社は巨大データセンターの建設など設備投資が嵩んでいることから、今年の上半期には約78億ドル（1兆2000億円前後）の赤字を計上したと見られている。

これらの金額と比べれば、（前述の）Character.aiやReplicaなどの「コンパニオンAI」が稼ぎ出す1億2000万ドル（180億円）という売上はいかにも少額だ。が、この分野の売上は今、鰻登りに増加していることから、OpenAIとしては赤字体質からいずれ脱却するためにも、そこへの進出は不可避だったということだろう。

「AIが自殺を助長した」とグーグルを提訴

ただ、こうした「コンパニオンAI」サービスへの進出にはそれなりの危険性が伴う。

たとえば、この分野の先頭を走るCharacter.aiの場合、かつて米国で14歳の男子ユーザーが同社製チャットボットとの親密な会話を経て自殺し、後に彼の両親が「（Character.aiが提供する）チャットボットとの関係が息子の自殺を助長した」として、同社とその親会社グーグルを提訴した。

またOpenAI自身についても、最近米国のユーザー（男子高校生）がChatGPT（-4o）との親密な会話を経て自殺し、同じく両親が同社を提訴している。これらの事件を経て、OpenAIは主に十代のユーザーを対象に「ペアレンタル・コントロール」機能を用意し、「親がリモートで子供のChatGPT利用を見守ることができる」などのセーフガード機能を設けた。

https://gendai.media/articles/-/157498

逆に言えば、そのようなセーフガード機能を設けたからこそ、今回、改めてChatGPTにコンパニオンAIのような「人間らしく振る舞う機能」を復活させる決断を下したのだろう。つまり「（主に高校生などを対象に）セーフガード機能をChatGPTに持たせたので、（エロティカなどの）性的会話をユーザーに提供しても大丈夫」という考えのように見える。

AIチャットボットの理想と現実

とは言え、当のOpenAIもその種の機能をユーザーに提供する事は決して本望ではなさそうだ。

2023年にChatGPTが世界的ヒットを記録した当初、アルトマンCEOをはじめOpenAI関係者は「ChatGPTのような生成AIはもっぱら仕事の生産性を向上させるためのツールであって、それを敢えて擬人化する（＝本物の人間に近づける）つもりはない」と（する旨を）述べていた。

またOpenAIと競合するグーグル（・ディープマインド）のAI研究チームを率いるデミス・ハサビス博士（2024年ノーベル化学賞受賞者）も、日頃から「AGI（汎用人工知能）などの次世代AIは科学的な発見・発明などを促す高度なツールであって、逆にAIを人間に近づけることは本来の目標ではない」とする旨を述べている。

ところが一部の調査結果を見ると、現在商品化されているAIに対するユーザー側の反応はこれらメーカー側の期待を裏切るものだ。

たとえば米マッキンゼーの最近の調査では「（ChatGPTをはじめ）生成AIツールは企業の収益や社員の生産性を高めることにはほとんど寄与していない」という結果が報告されている。

https://gendai.media/articles/-/156483

またHarvad Business Reviewの調査でも、米国社会でChatGPTのような生成AIが使われる最大の目的は、ユーザーが「自分の仕事に役立てる」などのビジネス用途ではなく、むしろ「個人的なカウンセリングと仲間意識・寄り添い（personal therapy and companionship）」を求めてのことであるという。

これらの調査結果を見る限り、OpenAIやグーグルのような（生成AIの）メーカー側とユーザー側とでは、生成AIのニーズに関するギャップが生じてしまったようだ。

つまりメーカー側では本来なら「仕事や科学的な研究などに役立つAIツール」を提供したいのに、ユーザー側ではむしろ「自分の気持ちを理解したり、ときには性的会話も楽しめるようなAIコンパニオン」を求めているということだ。

AIスロップに惹かれるユーザー

そうしたユーザーの嗜好は、OpenAIが先月リリースした動画生成AI「Sora2」の使い方にも如実に現れている。

たとえば「スーパーマーケットでパック詰めの魚を万引きして、警官に叱られる猫」「量販店で顧客対応をする（故）マイケル・ジャクソン」など、いわゆる「AI slop（AI廃棄物）」と呼ばれる「おふざけ系」のAI動画がSora2によって作られ、それらがTikTokやYouTubeなどのソーシャル・メディアを席捲している。

https://www.tiktok.com/@kanjou404/video/7559619345068870919?q=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A9%B0%E3%82%81%E3%81%AE%E9%AD%9A%E3%82%92%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E8%AD%A6%E5%AE%98%E3%81%AB%E5%8F%B1%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%8C%AB&t=1760779614421

https://www.youtube.com/shorts/iIQVmJrRQyE

これらChatGPTやSoraなどの生成AIを運用するには巨大データセンターで稼働する何十万、何百万個ものGPUが必要とされ、それらの設備を建設・整備するには今後、全世界で数千億〜数兆ドル（数十兆〜数百兆円）もの予算が投じられる見込みだ。

それらの巨大施設では何ギガワットもの電力や大量の冷却水が消費され、それに伴ってデータセンター近隣の住宅地などでは電力不足や地下水の汚染・枯渇なども懸念されている。

OpenAIなど生成AIメーカーがこれほど巨額の資金を投じ、これほどの犠牲を住民に強いて、また環境破壊の危険性までも冒した挙句に、それによって実現されるのは「セックス・アバター」や「AIスロップ」で本当にいいのか？―― そんな嘆きや非難が生成AIメーカーに寄せられるのは当然かもしれない。

が、一方でそれら低水準のAIコンテンツを（筆者も含め）多くのユーザーが食い入るように見つめてしまうのも、また事実だ。人はくだらない物ほど惹かれるらしい。

また、これらのユーザーやアマチュア・クリエーターらは多少の料金を払ってでもChatGPTやSoraなどの生成AIを使う傾向がある。OpenAIのように赤字に悩むスタートアップにとって、まずは優先すべき利用者層とも言える。

同社が今、これら物議を醸す分野への進出を決めたことは、（ある程度の批判を浴びても）止むを得ない選択だったのかもしれない。

「AIバブルの真犯人は誰か」…専門家が解説するOpenAIが仕掛けた”奇妙な取引”の実態と米中を巻き込んだ”覇権争い”の全貌