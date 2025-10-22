【校閲クイズ】「観光客が食べ歩きでコロツケをほうばる姿がとても美味しそうだった」。この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「観光客が食べ歩きでコロツケをほうばる姿がとても美味しそうだった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

カタカナの大小はサッと読むと間違いに気づけないことがあります。もちろん校閲では「コロツケ」という商品名の「コロッケ」ではないことを調べたうえで入れなければいけない指摘ですが、じゃが芋のマッシュにひき肉などを混ぜ、衣をつけて揚げた一般的な「コロッケ」を意味しているのであれば、エンピツで「ッ」と小さくしたうえで「？」（小さい「ッ」ではないですか？の意）と指摘を入れるのが適当です。また、頬いっぱいに食べ物を詰め込んだ状態は「ほおばる（頬張る）」と書きます。

× 観光客が食べ歩きでコロツケをほうばる姿がとても美味しそうだった。

〇 観光客が食べ歩きでコロッケをほおばる姿がとても美味しそうだった。

