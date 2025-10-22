「ドイツは支持率わずか15％の政党に国を牛耳られ続けている」…連立した社民党によって機能不全に陥っているドイツ含め西ヨーロッパ諸国の没落が日本に与える教訓

ドイツに起きている異変

ドイツが混沌としている。まず、最近のニュースからトピックを3つ。

1. 10月14日のライヒェ経済省の月例報告によれば、ドイツの経済状況は非常に悪く、「10月に期待されていた経済の回復はなかった」。

⒉ 同じく14日、政府の国防委員会の会議後に開かれるはずだった記者会見がドタキャン。メルケル時代に停止した徴兵制をどのように復活させるかが論点だったが、志願兵が足りない場合、くじ引きで徴兵しようというキリスト教民主同盟（CDU）の案にピストリウス国防相が反対し、話し合いが決裂。

⒊ 12日にはハンブルクが市民投票で、2040年の脱炭素を決めた。ちなみにEUは50年の脱炭素を目指しており、ドイツの目標は45年だが、すでにどちらも不可能だと言われている。だから、常識で考えれば40年達成は不可能の2乗だ。しかも、この決定には法的拘束力が備わっているという。

さて、まず⒈の経済状況だが、ライヘェ経済相の報告書に並んでいる数字は、ざっと眺めただけでも寒心に堪えない。今年の経済成長は0.2％で、ドイツ経済は2019年からずっと停滞しているのだそうだ。

すでに、太陽光パネル、バッテリー、風力タービンといったテクノロジーは、中国に追いつかれ、追い越され、当然、工業生産量は後退し、売上高も減少。

また、インフレは止まらず、9月は2.4％に上昇。貿易額は大きく変動しつつも減少しており、今後も減少の傾向。小売店の売り上げはマイナス。倒産は2022年より急増し、今年前半だけで1.2万件に上った。つまり、今年は第3四半期も経済成長はない。

有名なミュンヘンの経済研究所ifoの前所長、ハンス＝ヴェルナー・ジン氏は、フランクフルター・アルゲマイネ紙のインタビューで、「ドイツの経済状況は深刻」と述べている。「ドイツはインフラを荒廃させ、教育を怠り、本来働けるのに働かない多くの人々を養っている」。

納税者への「不当な仕打ち」

確かにインフラは、鉄道も、道路も、橋も、全てが緊急に修繕が必要な状態だ。また、16日の夜のニュースでは、ドイツの生徒（15歳）の学力低下が深刻であるという調査報告もあった。解説者は、コロナで200日も学校が閉鎖されていた後遺症だと言っていたが、私は、ドイツ語を十分に解さない生徒が増えすぎたからではないかと疑っている（そういうことは、公共ニュースは絶対に言わないが）。

また、本来働けるのに働かない多くの人というのは、市民金の受給者だ。市民金とは社民党が導入した生活保護制度で、合法的にドイツに住み、お金がない人なら誰でも受給できるため、移民・難民をドイツに惹きつける最大要因となっている（これも主要ニュースは言わない）。

昨年の受給者は550万人で、そのうち就労可能な人が400万人！ 受給者の半分が外国人だ。しかも、犯罪者や、国外退去命令の出ている外国人も貰っている。そもそも、一度もドイツで働いたことのない外国人にまでお金を配っているドイツの役人の考えも理解できないが、言い換えればこれは納税者への不当な仕打ちではないか。納税者は一生懸命働いても、決して裕福でない人たちがほとんどなのだ。

16日の国会では、AfD（ドイツのための選択肢）の議員が、せめて国外退去命令の出ている外国人犯罪者に市民金を配るのはやめようと主張したが、他党の議員から攻撃されていた。AfDの言うことには、主張の中身に関わらず、絶対に同意してはならないというのが、ドイツ政界の掟となってすでに久しい。とはいえ、AfDの良い意見は主要メディアは報道せず、しかも、たいていCDUがその後、自分たちが考え出したような顔をして主張する。こんなことをしているから、ドイツの政治がうまく回らないのも当然かとは思う。

唐突な「軍拡と徴兵制復活」の主張

さて、⒉の徴兵制であるが、最近のドイツの政治家は、「ドイツは戦時ではないが、もはや平時でもない」など、明日にでもロシアが攻め込んでくるかのように国民の不安を煽っている。そうでもしなければ、NATOに約束した軍拡や国防軍の増強ができないからという理由もあるだろうが、「ロシアは永遠の敵」などと決めつけ、ウクライナに武器やお金を送って戦争を継続させ、それを「だからドイツは早急に軍拡と徴兵制復活が必要だ」と持っていくやり方には大きな疑問を感じる。

ドイツがここ20年、国防を疎かにしていたことは事実だし、早急に改善すべきことはあるだろうが、メルツ首相曰く、「ドイツはヨーロッパ一の軍事大国になるべき」だとか。「突然、どうした？」と思うのは、私だけか？ この首相はどうも信用できない。

現在、国防軍は予備兵も合わせて18.3万人で、それを緊急に6万人増やすのが目標だ（最終的には39万人と言われているが）。しかし、たとえ6万人でも、徴兵をかけずに集まるとは思えないため、CDUは、足りない分はくじ引きで決めようとした。

ところが、SPDの国防相がそれに反対。おそらくSPDの思惑は、国民は徴兵も兵役も望んでいないので、CDUがくじ引きを主張して人気を落とすのを待とうということではないか。その証拠（？）に、SPDは志願兵だけでやるべきと言いつつ、それが集まらなかった時の解決策はない。要するに、こちらもあまり信用できない。

民意の反映されない政治

最後の⒊のハングルクの市民投票だが、これが決まった日、緑の党、Fridays for future、その他、諸々の環境保護団体は、お祭り騒ぎだった。ただ、ハンブルクはドイツ2位の大都市で、かつ、ヨーロッパ第3のコンテナの港湾だ。この産業立地で脱炭素など実行すれば、産業破壊の効果は類を見ない。だから、この市民投票の結果は、今、「ハンブルクの自殺」と言われ、大きな懸念を呼んでいる。

ドイツはスイスと違って、市民投票などほとんどなく、ハンブルクでも、これが自分たちの運命を定めるものと認識していなかった市民がほとんどだったと言われる。投票率は43.7％で、そのうち手紙での事前投票が8割と異常に多かった。賛成票は53.2％。いずれにせよ、今、ハンブルクの運命が決まろうとしている。

ただ、ドイツのCO2排出が世界に占める割合は1％余りで、ハンブルクがCO2の±ゼロを達成したとしても、世界には何の影響もない。せいぜい産業が他の場所に移って、ハンブルクが空洞化するだけで、そんなことは子供でも分かりそうだが、これを緑の党やらfridays for futureの若者たちが無視したのは、ジン氏の指摘していたドイツの生徒の学力の低下と関係しているのだろうか。

ドイツの政治は混乱している。CDUにはしっかりした保守の政治家もいるのだが、何しろメルツ党首が「我々が防火壁だ」などと豪語し、AfDを締め出すことによってドイツの民主主義を守るという妄想に駆られているため、結局、連立相手の社民党に牛耳られっぱなし。つまり、ドイツの政治は目下のところ、支持率15％の社民党に操られている。

一方、AfDの支持率は10月、CDUを上回り、第1党。要するに、燃えているのは防火壁のこちら側。政治は国民の意思を無視して進んでいる。

だったら、スイスのように国民投票を導入し、民意が反映するようにすればいいかというと、ハンブルクでは残念ながら「自殺」になってしまった。民主主義は難しい。

ただし、政治が混乱しているのは周りも同じ。フランスも英国も、皆、ぐちゃぐちゃで、西ヨーロッパは没落の一途だ。

翻って日本は、高市早苗氏が自民党の総裁になって以来、勃興の機運が漂ってきた。ちなみに、総裁が決まった日、イタリアでは各紙がトップニュースで報じたというが、ドイツの主要ニュースは一切報じなかった。各国の思想は、今、かなり分かりやすい。

まもなく日本の新首相が決まるが、新政府は数多の妨害に負けず、日本の国民と国土を守るという意思を鮮明にして、是非とも頑張ってほしいと願っている。

