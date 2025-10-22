¿ù¸¶2°Ì¡¢´ß8°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡¡À¤³¦ÂÎÁà¡¢½÷»ÒÍ½Áª¤¬½ªÎ»
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡ÛÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï21Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç½÷»ÒÍ½Áª¤¬½ªÎ»¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿26ºÐ¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç4¼ïÌÜ¹ç·×54.099ÅÀ¤Î2°Ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î´ßÎ¤Æà¡Ê¸ÍÅÄ»ÔSC¡Ë¤¬51.965ÅÀ¤Î8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢24¿Í¤ÇÁè¤¦23Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë2021Ç¯Âç²ñ½÷²¦¤Î¥¢¥ó¥²¥ê¥Ê¡¦¥á¥ë¥Ë¥³¥ï¤¬54.566ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¼ïÌÜÊÌ¤Ï¿ù¸¶¤¬4°Ì¤Î¾²±¿Æ°¡¢5°Ì¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¤Ç8¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£´ß¤Ï¾²±¿Æ°¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£ÃæÂ¼ÍÚ¹á¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¤ÏÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ15°Ì¡¢²¬Â¼¿¿¡ÊÁê¹¥¥¯¡Ë¤Ï¾²±¿Æ°22°Ì¡¢Ê¿¶ÑÂæ37°Ì¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£