ハシゴしてでも買わせて！【セリア】110円に見えない！「激かわポーチ」

コスメや小物の整理に便利なポーチ。せっかく持つなら、オシャレなものを選びたいところ。【セリア】からも、思わず手に取りたくなりそうな可愛いポーチが登場しています！ 今回は、プチプラとは思えないクオリティのキュートなポーチをピックアップしました。素材やテイストのバリエーションも豊富で、どれも気分を上げてくれそう。110円で買えるから、用途に合わせていくつか揃えるのもおすすめです。

リッチな華やかさが可愛いポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

黒のツイード調素材がリッチな雰囲気を引き立てるポーチ。織り込まれた金色の糸がさりげなく輝き、大人っぽい華やかさを添えます。マスカラやリップなどのコスメをサッと入れて持ち歩けるサイズ感で、使いやすさも申し分なしかも。上品な雰囲気が漂うデザインなので、オフィス用としても重宝しそうです。

上品に映える落ち着いたデザイン

【セリア】「フェイクレザーポーチ フラット」\110（税込）

マットなレザー調素材に、どこか懐かしさを感じさせるパターンをあしらったフラットポーチ。ftn_picsレポーター・とも*さんも「アンティーク感を漂わせています」とコメントしているように、やわらかなベージュと金色のファスナーの組み合わせが上品に映えるデザインです。筆記用具や手のひらサイズのメモ帳をセットで持ち歩いたり、スマホの充電器やガジェットもスマートに持ち歩けそう。落ち着いたデザインを好むなら、ぜひチェックしてみて。

かわいいを大人っぽく持ち歩ける

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

さりげなくフェミニンなムードを取り入れたいときには、こちらのポーチがおすすめ。コーデュロイ素材にリボン柄をあしらった、秋にぴったりの甘めデザインが魅力です。落ち着きのあるベージュトーンが効いて、上品さも程よく後押し。縦約8.5cm × 横約11.5cmの小ぶりサイズながら、3cmのマチ付きで収納力も十分。バッグの中で迷子になりがちなリップやイヤフォンなど、細々とした小物をまとめるのにぴったりです。

平成レトロ感が可愛いミニポーチ

【セリア】「エナメルバッグ風 ミニポーチ」\110（税込）

つややかな黒のミニポーチは、ハートやピンクのレオパード柄をあしらったキャッチーなデザインが魅力。手のひらサイズのコンパクトさで、バッグに入れるのはもちろん、スナップ付きの持ち手を使ってチャームのように取り付けても可愛いアイテムです。レポーター・とも*さんが「平成レトロ」や「懐かしさを感じて欲しくなってしまいました」と紹介しているように、平成ブームが続く今の気分にもぴったり。大人世代は、目に入るたびに思わずきゅんとしてしまいそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S