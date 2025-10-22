ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じた。

昨季ワールドシリーズを制覇し、今季は２連覇のかかるドジャース。ベッツは「翔平、由伸、朗希と契約し、そうした補強を見れば、チームがどの方向を目指しているかは明らかだ。つまり俺たちは今勝ちたい、たくさん勝ちたいということだ。それを理解しているからこそ、自分たちが今置かれている状況がどれほど重要かを理解している。だから今、勝たなければならないという意識も強い。でも同時に、それを達成するには１日ずつ積み重ねるしかないこともわかっている。１試合ずつ勝っていくしかない。その積み重ねの先に、シーズンの終わりに結果がついてくるんだ。１日を大切にしなければ、最終的な目標には到達できない」と意気込みを口にした。

ベッツは今季、体調不良で日本で行われた開幕シリーズを欠場。体重が１０キロ以上も減ってチームよりも先に帰国するまさかのスタートとなり、今季はなかなか調子が上向かなかった。１５０試合に出場したが、２０本塁打、８２打点、打率２割５分８厘、８盗塁。昨季から本格的に転向した遊撃の守備ではゴールド・グラブ賞の最終候補に残るなど成長を見せたが、打撃では苦しんだ１年だった。

だが、ポストシーズンに入ってからは状態が上向き、ここまで全１０試合に「２番・遊撃」でフル出場し、４１打数１２安打の打率２割９分３厘、６打点と２年連続となるワールドシリーズ進出に貢献した。全体練習が公開された２０日（同２１日）には「この日々を楽しみながら今この瞬間に集中している。チームメイトたちと一緒に過ごして、次に向けて準備しているところだ」と、口にしていた。