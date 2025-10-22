山尾志桜里元衆院議員（51）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党の高市早苗総裁（64）が首相に選出されたことについて、立憲民主党の蓮舫参院議員（57）が「そのリーダーシップが、多様な声を反映する政治につながるのか」と注文をつけたことに「属性差別では」と疑問を呈した。



【写真】ミュージカル「アニー」の主役だった！子役時代の山尾志桜里氏

山尾氏は、高市首相の誕生に「女性をアピールせず、政策勝負でサバイブし、だからこそ女性初の総理の座を掴み取った高市さん。これはやはり偉業！」と賞賛した。



一方で、蓮舫氏がＸで「政治における『ガラスの天井』は、確かに一つ動きました。同時に、私たちは問います。『そのリーダーシップが、多様な声を反映する政治につながるのか』変化を希望に変えるために、声を上げ続けます。」とつづったことを報じた記事に反応。「その高市総理に対し、中身で『多様性』を示せるかと問う蓮舫さん。しかし、女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別では。」と指摘した。



山尾氏は「性別関係なく一国の総理には、国民の多様性と国家としての一体性のバランス、難しい舵取りに汗をかいてほしい。保守を背負う高市総理だからこそ、自陣を説得し実現できる中道リベラルな政策もあると思う。期待します」と強調した。



（よろず～ニュース編集部）