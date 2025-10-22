2026年5月17日から

ニュージーランド航空が、成田〜オークランド線において、客室を全面改修したボーイング787-9新仕様機を投入予定です。運航期間は2026年5月17日から10月24日までと発表しています。どのような仕様なのでしょうか。

同社の787-9新仕様機の客室構成は「ビジネス・プレミア・ラックス」「ビジネス・プレミア」「プレミアム・エコノミー」「エコノミー」の4クラスで、広義でいうビジネスクラスのなかに2つの仕様が盛り込まれていることが特徴となっています。

目玉であるビジネス・プレミア・ラックスはビジネス・プレミアの最前列4席に設定され、ビジネス・プレミアの予約時に、追加料金を払うことで利用できます。基本的な仕様はビジネス・プレミアと共通点が多いものの、完全密閉型ドアを採用したほか、ベッド幅を拡大。1つのシートで2人で食事を楽しめるように座席設計がされています。

ビジネス・プレミアは角度とレイアウトを一新し、これまで以上のプライバシーとスペースを実現したといいます。スライド式のプライバシースクリーン、ワイヤレス充電機能、24インチの機内エンターテインメントスクリーンを搭載し、フルフラットになるリクライニングシートを備えます。

プレミアム・エコノミーには固定式のシェル型デザインシートを採用し、後ろを気にせず、より快適にリクライニングできる機構を搭載。収納スペースも大型化しているといいます。エコノミークラスは従来比50％大型化した機内エンターテインメントスクリーンを採用したほか、収納面も多様化させているとしています。

なお、いずれのシートも4K高解像度スクリーンとBluetoothオーディオ接続したほか、スマートフォンをリモコンのように使える仕様にもなっています。

ニュージーランド航空によると、この新客室は18か月にわたる研究と2500時間の顧客テスト、さらにシンガポールでの184日間の検証を経て完成したとのことです。