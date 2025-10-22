韓国大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長と産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官が韓米関税交渉後続協議に向け22日に米国に向かう。大統領室と産業通商資源部は21日夜に緊急公示を通じ翌日の金室長と金長官の出国事実を伝えた。2人は16日に米国でラトニック米商務長官と交渉を行ってそれぞれ19〜20日に帰国したが、再び米国に行くことになる。アジア太平洋経済協力会議（APEC）の際の韓米首脳会談で出す合意文に向け大詰めの調整に出たものと分析される。

◇「ラトニック長官と談判…残る争点解消する」

韓米交渉は7月の関税交渉妥結後、3500億ドルの対米投資ファンドに対する溝から膠着状態となったが最近になり再びスピードを出している。今月末に慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC首脳会議を控え両国とも外交的成果を確保しなければならないという政治的圧迫が大きくなった結果とみられる。李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、金室長と金長官から交渉結果の報告を受けた。

実際に先週の閣僚級交渉ではある程度の意見調整が終わったとされる。金室長は19日の帰国直後、「多くの争点で実質的な進展があった。訪米前よりAPEC首脳会議を契機にした（交渉）妥結の可能性が高まった」と話した。トランプ大統領が要求した現金中心の先払い納入方式は韓国経済の外国為替余力の状況から事実上不可能なため受け入れ難い点を説明し、米国側もこれを一部受け入れたという。ただ先週の交渉では細部の溝をすべて整理できたわけではなさそうだ。

与党高位関係者は「（金室長と金長官が）ラトニック米商務長官と談判する。残る争点を解消しようとするもの」とした。具体的には3500億ドル規模の対米投資関連の了解覚書締結で、残る争点である現金投資と保証、貸付の割合をどれくらいにするのか、投資先選定はだれがするのかなどで意見の違いを狭められるという期待が出ている。

投資銀行モルガン・スタンレーは報告書で「APEC首脳会議を前後して韓米間で覚書が締結される可能性が大きくなった。両国が「自動車など関税15％引き下げと3500億ドルの対米投資」という基本交換構造を維持するものの、現金納入の割合を引き下げ米連邦準備制度理事会（FRB）との外国為替スワップライン構築を並行する組み合わせが最も現実的な選択肢」と評価した。

今回の交渉団の訪米ではこれまで双方の合意内容を締めくくる可能性が高い。APEC首脳会議を前後した李大統領とトランプ米大統領の首脳会談で共同声明水準のトップダウン方式の合意文が出る可能性も提起される。ソウル大学法学専門大学院のイ・ジェミン教授は「7月30日と8月25日の韓米合意のように抽象的文章で残れば両国間の混乱が現れることになる。今回は必ず条件を明確に決着させ文書化しなければならない」と強調した。