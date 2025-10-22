米国の関税政策によって、世界の主要企業が負担しなければならないコストが350億ドル（約5兆3200億円）を超えるとの見通しが出た。このコストが消費者物価の上昇につながり、世界経済に影を落とすだろうという分析だ。

21日、ロイター通信が今年7月中旬から9月末まで、世界の主要企業約60社が公表した資料などを分析した結果によると、これらの企業は米国の関税により、今年だけで210億〜229億ドル、2026年にはおよそ150億ドルの損失が出ると推定された。輸入原価の上昇、サプライチェーンの再編、在庫管理などにかかる費用がこれに含まれる。これはロイターが今年5月に予測した金額（340億ドル）に比べてやや増加したものだが、企業ごとに明暗が分かれた。

中でも自動車メーカーの負担が特に大きかった。日本のトヨタ（約95億ドル）、米国のフォード（30億ドル）はもちろん、フォルクスワーゲンやステランティスなど欧州の完成車メーカーも損失が数十億ドルに達すると推定されている。これらの企業は生産拠点を移したり、対米投資を増やすことで関税負担を軽減しようとしているが、それにも相当な費用がかかる。

ステランティスのアントニオ・フィローザ最高経営責任者（CEO）は「関税はもはや予測不可能なリスクではなく、管理すべき事業方程式のもう一つの変数」と語った。同社は今後4年間で米国に130億ドルを投資する計画だ。ただしロイターは、「欧州連合（EU）や日本などが米国と貿易協定を締結した後、多くの企業がこれまでの最悪の（コスト負担）見通しを引き下げた」と分析した。フランスの酒類メーカーであるレミーコアントローやペルノ・リカール、日本のソニーなどが該当する。

追加関税による企業のコスト負担は、結局のところ消費者に転嫁されるしかない。ゴールドマン・サックスは、関税コストの55％を米国の消費者が負担することになると予想した。米国企業（22％）、海外輸出企業（18％）に比べてはるかに大きな負担だ。衣料品メーカーH＆Mのダニエル・エルヴェールCEOは「関税は売上総利益だけでなく、消費者心理にも影響を与える」とし「価格上昇が（すでに）現れている」と述べた。

世界経済の減速懸念も一段と濃くなっている。国際通貨基金（IMF）は今年の世界経済成長率を年3．2％と予測しているが、新型コロナウイルス感染症以前の平均（年3．7％）には及ばない。来年はさらに減速し、3．1％になると予測している。

韓国も同様だ。関税の衝撃はすでに対米輸出の減少として現れている。韓国銀行は前日の国政監査で「米国の関税の影響が拡大し、輸出の鈍化傾向が続く見通しだ」と予測した。この日、関税庁によると、鉄鋼・機械類・自動車（部品を含む）を中心に、今月1〜20日の対米輸出が前年同期比24．7％急減した。操業日数の減少に加え、米国の関税ショックが作用した結果とみられる。