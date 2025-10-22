磯山さやか、デビュー25周年記念の最新写真集から新規カット公開
俳優でタレントの磯山さやか（41）のデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（10月22日発売／講談社）から、新規カットが公開された。
【写真】たわわな胸にフルーツを…磯山さやかのアドリブショット
バラエティー番組での明るいキャラクターや、俳優としての確かな存在感で幅広く活躍する磯山。グラビア界では“マシュマロボディ”の象徴的存在として長年支持されており、節目となる今回の写真集では、その魅力を余すところなく収めた。
撮影の舞台はオーストラリア・ケアンズ。南国の光に包まれた邸宅のテラスで撮影されたカバーカットは、リラックスした表情でデッキチェアにもたれる磯山の自然体の美しさを捉えている。カバー裏には、ケアンズのマーケットで見せた満面の笑顔を収めたカットが採用されており、磯山らしい温かみと親しみやすさが感じられる一枚となっている。
今回公開するのは、ケアンズのモダンな豪邸で撮影されたラブリーなショット。フルーツを胸に載せたこのポーズは、テーブルの上に置いてあったフルーツを手に取り、現場で咄嗟に生まれた本人のアドリブとなっている。
