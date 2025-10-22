入口で河童を拝んで店内で合格祈願!?100年以上地元で愛され続けてきた老舗書店が熊本の新パワースポットに！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「本を探しに街に出よう！」シリーズで、前回の長崎県に続いて九州・熊本県を訪れています。これまでご紹介してきたように日本全国には個性的な書店が数多くありますが、今回は”パワースポット型”とのこと。熊本市内の街ナカにあるお店なのですが、一体どういうことでしょうか？

商店街の老舗書店で合格祈願！

ようへい：皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。今回は全国の魅力的な書店を紹介する「本を探しに街に出よう！」の第6回目でございます。やってきましたのは、熊本市中央区上通アーケードと言う商店街の中にあります。市民に愛されて、はや1世紀！ 金龍堂まるぶん店さんでございます。

1階には新刊・単行本・文庫・新書・雑誌など、2階にはコミック、そして参考書・医学書・教育書が並んでおります。豊富な品揃えでお客様をお迎えしておりますが、さあ、お店の魅力をたっぷりお届けくださるのは、金龍堂まるぶん店の尾方友紀（おがた・ゆき）さんです。よろしくお願いします。

尾方さん：こんにちは、よろしくお願いいたします。

ようへい：今回収録しているのが9月なんですが、遡ること約20日前、僕が熊本の神社や書店巡りをしているときに立ち寄った書店の1つがこちらのお店でした。店員の皆様は感じが良くて、面倒なことも親身になってくださる。僕は全国の書店のブックカバーを集めているんですが、「本は買うので、ブックカバーだけ別でいただけますか？」って言ったら、その時たまたま接客をしてくださっていた尾方さんがとても喜んでくださって、「ぜひお持ち帰りください！熊本なので当社のものだけではなく、くまモンのブックカバーもあります」と。わざわざバックヤードまで行ったり他の店員さんも呼んだりして懇切丁寧にご対応くださいました。

尾方さん：とんでもございません。熊本城の載っている自慢のブックカバーでございますので、気に入ってお持ち帰りいただくのは嬉しく思います。

ようへい：ちなみに僕みたいにブックカバーを集めている方が来ることはありますか？

尾方さん：はい、時々いらっしゃいますね。喜んでブックカバーを差し上げています。

ようへい：そうですか。熊本城のブックカバーはこの金龍堂まるぶん店さん限定のオリジナルなんですが、熊本の人気のキャラクターであるくまもんのブックカバー、これは県内の各書店が扱っているんですね？

尾方さん：くまもんのブックカバーは、熊本地震があったときに、少しでも書店の力になればということで、熊本県の書店商業組合さんが主体となって作ってくださったものです。今でも人気で、県内であれば全店ではありませんが、取り扱い店舗は非常に多いと思います。

ようへい：熊本は豪雨や地震など大変な災害がたくさんありましたけれど、本好きの方は足を運んでいただいて、熊本復興象徴のブックカバーをぜひお手に取っていただきたいですね。尾方さんは本がお好きというのがきっかけでお勤めなんでしょうか。

尾方さん：そうですね。子供の時からずっと本が好きで、アルバイトするなら本屋がいいなと思って大学1年生で選んだのがこの金龍堂でした。そこからずっとお店にいます。

ようへい：好きな本に囲まれてという環境ですが、本屋さんに勤めて良かった出来事はございますか？

尾方さん：やはりお勧めした本を気に入ってくださり「あれ面白かったよ！」と言いに来てくださるお客さんがいまして、とても嬉しいですね。本をお探しのお客様には「検索機で探してください」ではなく我々が探しますし、例えば「入院している人にお見舞いで持っていきたいんだけれど」というようなお尋ねがあれば、私たちが本をお勧めさせていただいております。

ようへい：お客様と信頼関係を日々築きながらということになりますが、金龍堂さんの創業はいつになりますか？

尾方さん：創業は大正9年、1920年でございまして、今年で105周年でございます。

ようへい：店内には昔の店舗の写真があって、この地域を知らない人でも写真を見ると懐かしさに浸るような素敵な雰囲気を感じることができます。長くやっていると色々な作家さんがご来店されると思うんですが、凄いと思ったのは昭和40年代位でしょうか。手塚治虫先生がこちらでサイン会をやってらっしゃる写真があるという。現在の社員の方で当時現場に立ち会った方はいらっしゃいますか。

尾方さん：いないんですよ。そのイベントは我々の間でも伝説です(笑)。写真でしか見ることができない風景ですけれども、「あぁここに手塚治虫先生いらっしゃったんだなぁ」という感じです。

ようへい：「漫画の神様」がご降臨なさったお店ということで、ぜひ手塚治虫ファン・漫画ファンの方も聖地としてご来店ください。神様と言えばこちらのお店、学習参考書の売場である2階への階段の上が参道のようになっていて、その先に鳥居と神棚があって神社のお札が祀られています。これしっかり神社に合格祈願をされていると聞きました。

尾方さん：そうです。そこに絵馬があるんですが、1年に1回螢雪天神様にお納めをして祈念していただいております。お店の場所が上通アーケードで、「上に通る」と書くことから、ぜひ合格祈願をということで、学習参考書に力を入れておりました。そのご縁がありまして、店内に「神社」を作りました。作ったのは熊本地震後で、リニューアルオープンしたときに鳥居と神棚を置かせていただいております。既に合格しましたとご報告に来てくださった方もいて、非常に嬉しかったです。

ようへい：そういった独自色を出して良かったという感覚ですよね。100年以上の歴史の中で色々なことがあったと思いますけど、近年ですとやはり熊本地震の時はご苦労されたようですね。

尾方さん：はい、熊本地震の時は7ヶ月ほど休業したんですけれども、壁や柱を点検するために1回全部撤去した上で修繕して、また一から書棚を作り直すことになったので、長い休業時間が必要でした。休業中はシャッターを閉めていたんですけれども、そこに皆様からの寄せ書きが日に日に増えていったことは大変嬉しかったです。

ようへい：金龍堂さんのお店の特徴ですが、これがまぁインパクト大でして、大きな河童のブロンズ像があります。なぜお店入ってすぐのところに河童の像があるんでしょうか？

尾方さん：一応この辺は河童の数が多かったという話がありまして、「水の神様」ではありませんが河童様を守り神としてご鎮座いただいています。

ようへい：火伏せ・火除けの神ということで拝んで帰る方もいらっしゃるんですね。

尾方さん：そうなんです。毎朝来て拝んで帰ってくださる方がいらっしゃるので、我々も河童様と崇めております。

ようへい：考えると2階に上がるところには螢雪天神のお札があって、1階には火伏せの神様・河童様がいるということで、もはや熊本県のパワースポットの1つと言っていいですね。

尾方さん：はい、ぜひパワースポットでお願いします(笑)！

ようへい：全国で河童の置物は色々な所にあって、大抵は可愛いんですけど、この河童像はリアルすぎますよね(笑)。泣いちゃう子供とかいませんか？

尾方さん：一応親しまれていると思うんですけれど……とてもリアルですね。

ようへい：100周年のあたりがコロナ禍にぶつかってしまったと思うんですけれども、何かエピソードはありますか？

尾方さん：やはり熊本市内でも街ナカにありますので、お客様がほとんどいない時期はありました。それでも家にいる時間が暇だからということで、皆さんパズル誌や小説を買われたり、漫画のまとめ買いをされたりとありがたかったです。

ようへい：あのタイミングで読者人口は増えた、ポジティブな面もあったと言いますよね。

尾方さん：お客様の中には熱い方もいらっしゃいまして、ネット書店ではなくわざわざ当店に足を運んで本を注文してくださるお客様もいらっしゃいますし、「頑張れよ！」って声をかけてくださるお客様もいらっしゃいます。

ようへい：さて、この番組は本を紹介する番組ですから、尾方さんにぜひお勧めの1冊を伺いたいんですけれども、何にしましょうか？

尾方さん：高田大介さんの『図書館の魔女』シリーズをお勧めいたします。もう世界観が凄くてですね、続きが読みたくて「早く仕事終われ！」と……こんなに思った本はありません。

【あらすじ】鍛冶の里に生まれ育った少年キリヒトは、王宮の命により、史上最古の図書館に暮らす「高い塔の魔女(ソルシエール)」マツリカに仕えることになる。古今の書物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ、「魔女」と恐れられる彼女は、自分の声を持たないうら若き少女だった。

ようへい：これは続編も出ていますよね。

尾方さん：はい、シリーズの新刊『図書館の魔女 高い塔の童心』が2025年2月に出ました（※2025年10月には新刊『図書館の魔女 霆ける塔』が発売）。私はその時新刊が出ていることを知らなかったんですが、この本をご予約されたお客様のレジをたまたま受け承ったんです。本をお渡しするときに思わず2度見して、お客様に思わず「これ、あの『図書館の魔女』シリーズの新刊ですか？」聞いちゃって、お客様も「そうなんです！」と話が弾みました(笑)。あのお客様がいなかったらうっかり見逃していたかもしれません。

ようへい：仕事が手につかなくなる位の名作ということで、ぜひお手に取ってみてください。オススメ、ということで言いますと、やはり僕は皆様に金龍堂まるぶん店さん来ていただきたいので、この際熊本の魅力も尾方さんからお伝えいただけますか。

尾方さん：熊本は皆さんご存知のくまもんがいるところでございまして、我々熊本県人もくまモンが大好きです。ぜひ皆さん熊本にお越しいただきまして、生のくまもんを感じていただきたいと思います。また食べ物がおいしいので、ぜひ熊本の食を楽しんでください。

ようへい：よく合格祈願は太宰府天満宮や北野天満宮へ行く方もいますけれども、第3の祈願場所は金龍道まるぶん店ということになります。金龍堂さんは他に天草と八代にもお店があります。河童に会うにはまるぶん店と言うことになります。熊本市中央区上通アーケード内にあります。午前10時から午後9時まで定休日なしとなっていますが、お休みは無いんですか？

尾方さん：ありません。年末年始も空いています。

ようへい：これは嬉しいですね……。この100年の間、お年玉を持ったお子様たちが正月に本を買いに来る景色がずっとあったんでしょうね。年中無休の金龍堂まるぶん店さんからお話を伺いました。尾方さん、本日はありがとうございました。

尾方さん：こちらこそありがとうございました。

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前