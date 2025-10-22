Snow Man深澤辰哉、評論家のアドバイスも…古着にハマりすぎて“収納”に悩み
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が22日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。収納についての悩みを明かした。
深澤は収納に関してお悩みを抱えているそうで、「古着にハマっていて、何にどう収納したらいいのかわからない」そう。方法がなさすぎて「（広い家に）引っ越すしか方法がない」というお手上げ状態にあるというが、そんな深澤に収納評論家のコジマジックがとっておきの収納法を伝授。しかし、深澤はどこか納得できないようで…？
そして掃除評論家の佐藤は、これまでゴミ屋敷の芸能人の自宅掃除を100人以上手がけてきた中で、あることに気がついたそう。それは「みんなだらしないし、自分を俯瞰（ふかん）で見れないから、多くの人が売れていない」ということ。しかし、そんな中でも例外が２人だけいるそうで、そのうちの一人がスタジオメンバーの中に。
