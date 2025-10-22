「可愛い寝方でパパはメロメロ」生後2ヶ月赤ちゃんの“変な寝方”が390万回再生「あまりにも尊い光景」
パパの手に頬を付けて眠る赤ちゃんの動画がインスタグラムに投稿され、愛らしい姿に再生回数391万回以上、17万1000「いいね！」が付く話題となっている（21日午前10時時点）。
【写真一覧】パパの手に頬をのせて眠るごんちゃん（生後2ヶ月）
投稿したのは母親のおーさんちさん（@oosanchi）で、「パパの手で寝るごんちゃん」と題された動画では、まだ手のひらよりも顔が小さい息子・ごんちゃん（当時生後2ヶ月）が映っていた。
「最近我が家では変な寝方が流行っています」と書き出し、ごんちゃんがパパの手にほっぺをつけて寝る姿が捉えられている。
手のひらにフィットした寝顔に「安心するのかな 可愛い寝方でパパはメロメロ」と、愛らしい姿に見惚れているようだった。当時の様子をおーさんちさんが、オリコンニュースのインタビューで教えてくれた。
――手に頬を付けて寝る姿を見たとき、どう思った？
「手に頬をつけることはありましたが、寝たのは初めてです。自分でベストポジションを見つけたりする姿もかわいく、つい動画を撮ってしまいました」
――どうして手に頬をつけるようになったの？
「枕のポジションが決まらないのかよく動いていた事や、同じ方向に顔を向けて寝ていたので、手を置いたら治るかな？と思って頬に手をつけました」
――パパの反応はどうだった？
「『いつもよりぐっすり寝てくれている気がする』だったり、『ずっと見ながら寝られるね』と言っていました」
――現在も、動画のように寝ている？
「頬をつけて寝る事も多々ありました。1歳になった今は、手を握ったり腕に当たっていたりすると安心して寝る事が多いです」
動画を見たユーザーからは「このフィット感が堪らんのよーって顔しててめちゃくちゃ可愛いですね」「可愛すぎて癒される」「あまりにも尊い光景」「可愛いオーラが…爆発してて視聴された方みんなを幸せにしてますね」などのコメントが寄せられている。
